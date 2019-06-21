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Полторак: Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать

Полторак: Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать
13:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Полторак обещает, что ВСУ на огонь противника на Донбассе отвечали, отвечают и будут отвечать.

Вооруженные силы Украины на огонь противника на Донбассе отвечали, отвечают и будут отвечать.

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил журналистам в Харькове.

Комментируя инициативу представителя Украины в Трехсторонний контактной группе не отрывать огонь, Полторак отметил: "Вооруженные силы никогда не нарушали Минские соглашения, но в то же время, тогда, когда есть угроза жизни наших военных или угроза потерять наши позиции, мы будем отвечать адекватно и ни клочка своей земли точно не отдадим".

"Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", - подчеркнул министр.

Кроме того, Полторак прокомментировал увеличение численности обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе. "Ситуация, действительно, меняется каждый день, и тогда, когда мы готовимся к выезду в Минск на проведение переговоров, как правило, перед тем террористические группировки и вооруженные силы РФ, находящихся в Донецке и Луганске, увеличивают количество обстрелов, чтобы тем самым давить на переговоры в Минске ", - сказал он.

Но, подчеркнул Полторак, на Украину давить невозможно.

Как сообщалось ранее, 5 июня после очередной встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе экс-президент, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил о новых инициативах, среди которых - предусмотреть в договоренностях по тишине на Донбассе запрет Объединенным силам открывать ответный огонь.

6 июня Кучма объяснил, что позиция «не стрелять в ответ» на Донбассе должна касаться запрета ведения огня по объектам гражданской инфраструктуры. По его словам, раньше, когда принимались решения о возобновлении обязательств по соблюдению режима тишины, ни разу это не было реализовано.

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Донбасс, ВСУ, Степан Полторак, Минские договоренности.
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