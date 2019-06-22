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Украинская делегация в США примет участие в заседании рабгруппы

Украинская делегация в США примет участие в заседании рабгруппы
00:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: 24-25 июня украинская делегация в Вашингтоне поучаствует в заседании рабгруппы по вопросам нераспространения и экспортного контроля .

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в заседании Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля (24-25 июня, Вашингтон, США).

Согласно указу президента №420/2019 от 21 июня, главой делегации назначен заместитель директора департамента - начальник отдела военно-технического сотрудничества и экспортного контроля департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Руслан Нимчинский.

В составе делегации - эксперт Службы безопасности Украины Владимир Журба, начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Максим Комиссаров, начальник отдела экспортного контроля ПАО "Мотор Сич" (по согласию) Андрей Минаков, замглавы Государственного космического агентства Украины Владимир Михеев, начальник отдела по международному сотрудничеству и связям с общественностью Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова и др.

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МИД Украины поручено утвердить указания делегации для участия в заседании украинско-американской рабочей группы.

Кабинету министров Украины - обеспечить в установленном порядке участие членов делегации в заседании рабочей группы.

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США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Украинская делегация.
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