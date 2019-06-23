Приметы и обряды на 23 июня - Тимофеев день

Новости Украины: 23 июня по народному календарю день Тимофея, Тимофей, Тимофеев день, Тимофей знаменный, Тимофеевы знамения, Антонина.

23 июня православные христиане почитают память священномученика Тимофея, служившего в 4 веке епископом в городе Пруссе (область Вифания).

За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения и многих язычников обратил к вере Христовой.

В этот день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.

В старину 23 июня считали очень тяжелым днем. Согласно преданию, сейчас по земле начинают бродить призраки. 23 июня часто называли "мышиным днем", поскольку старики часто говорили, что они видят на гумнах большие стада мышей. Естественно, это было всего лишь явление, но ничего хорошего оно не предвещало.

Согласно народному поверью, Тимофеев день был знамениями богат, которые в большинстве своем ничего хорошего людям не сулили. А все от того, что ведали ими всевозможные зловредные духи да призраки, "близнящие глаза человека". Поэтому счастливым считалось село, в котором ничего и никому в этот роковой день не привиделось. Ведь "Тимофеевские знамения не только грозой грозят!"

Например, если казалось кому-то, что несутся по небу меж седых облаков грозные ратники - быть войне. Предвещали ее и необычайно большие урожаи грибов или желудей, скопления белых бабочек и мух, стаи аистов, не ко времени снявшиеся с насиженных мест, рождение большого числа мальчиков, кометы и выпадение красного дождя.

Волки, сбившиеся в июне в стаю и рыскающие по полям, предвещали скорый падеж скота. Стаи черных ворон, кружившие над деревней,- повальную людскую болезнь. А мыши, нахально разгуливающие по гумну на глазах у работников, считались верным признаком голодного года.

Приметы на 23 июня

Душная погода на восходе солнца – будет дождь.

Мокрица цветет с самого утра – примета того, что будет хорошая погода.

Если видятся волки, то это предсказывает массовый падеж скота.

Стаи ворон привиделись – жди повального мора.

Если человек родился 23 июня, то в качестве оберега ему следует носить изумруд и гранат.

Град - кара Божья - там ударяет, где нечистых духов тьма-тьмущая.

Если во время грозы перед синими тучами идут белые - будет град.