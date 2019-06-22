В Украине прошли соревнования боевых расчетов противотанковой артиллерии ООС На одном из военных полигонов Донетчины прошли двухдневные соревнования среди боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов и противотанковой артиллерии Операции обьединенных сил. Истребители вражеских танков и боевых бронированных машин из состава Объединенных сил соревновались в двух номинациях: спортивной и профессиональной.