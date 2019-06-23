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Прогноз погоды на неделю: 30-градусная жара не покинет Украину

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Прогноз погоды на неделю: 30-градусная жара не покинет Украину
08:30 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине в воскресенье, 23 июня, в большинстве регионов сохранится жаркая и сухая погода, только в западных областях возможны грозовые дожди.

В воскресенье, 23 июня, в Украине продолжит преобладать жаркая и сухая воздушная масса, лишь в западной части ожидается термически комфортная, но влажная погода, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с; температура воздуха ночью 13-18°, днем 23-28°. На остальной территории без осадков, лишь в Винницкой, Житомирской и Киевской областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Температура воздуха ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью около 20°, днем 31-33°.

Прогноз погоды на воскресенье, 23 июня, в городах Украины:

  •  Ужгород – +27... +29
  • Львов – +25... +27
  • Ивано-Франковск – +25... +27
  • Тернополь – +25... +27
  • Черновцы – +25... +27
  • Хмельницкий – +25 ... +27
  • Луцк – +25 ... +27
  • Ровно – +25 ... +27
  • Житомир – +27 ... +29
  • Винница – +27 ... +29
  • Одесса – +31 ... +33
  • Николаев – +31 ... +33
  • Херсон – +31 ... +33
  • Симферополь – +28 ... +30
  • Кропивницкий – +31 ... +33
  • Черкассы – +31 ... +33
  • Чернигов – +31 ... +33
  • Суммы – +31 ... +33
  • Полтава – +31... +33
  • Днепр – +31... +33
  • Запорожье – +31... +33
  • Донецк – +32... +34
  • Луганск – +32... +34
  • Харьков – +32... +34
  • Киев – +31... +33

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 июня самая высокая температура воздуха днем была +33,1 в 1946 году, самая низкая ночью +6,5 в 1983 году.

В понедельник, 24 июня в западных областях кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 23-28°. На остальной территории без осадков, лишь в Винницкой, Житомирской, днем и в отдельных районах Киевской области кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-21°, днем 29-34°. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с. В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью около 20°, днем 30-32°.

Во вторник, 25 июня осадков в Украине не ожидается, температура 25-30°, в северных областях 26-31°. В Киеве и области - переменная облачность. Без осадков, лишь днем 24 июня в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно восточный, 3-5 м/с. Температура ночью 16-21°; днем 24 июня 29-34°, 25 июня 26-31°.

26-27 июня в Украине преимущественно без осадков. Температура в южной части ночью 18-23°, днем 30-35°, на остальной территории ночью 12-18°, днем 23-29°, на Закарпатье до 32°. В Киеве и области 26-27 июня без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

Ранее сообщалось, что 22-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Как сообщалось раньше, 23 июня Западную Украину накроют дожди, а на востоке воздух прогреется до +34°.

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Жара, Дожди, Прогноз погоды в Украине, Погода в регионах Украины, Погода в городах Украины, Дневная температура.
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