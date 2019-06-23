Именины (День Ангела) Тимофея: значение имени и поздравления

Новости Украины: Тимофей – это мужское имя греческого происхождения, означающее почитающий Бога.

Еще с раннего детства он проявляет больше интерес к старшим детям чем к одногодкам. Несмотря на то, что он не сильно старателен и не усидчив, учится все же мальчик хорошо. Тимофей достаточно сообразительный. Он буквально все схватывает на лету.

Тимофей любит шумные компании. У него всегда много друзей. Он просто не может жить без общения. Носитель данного имени добрый, он не злопамятный. Все обиды быстро прощает.

Еще с раннего детства мальчик с данным именем мягкий и спокойный. Он часто витает в мечтаниях. Детство для Тимофея проходит тяжело. Потому что даже имея отца он не получает мужского воспитания. Все это происходит по причине главенства матери. Но даже когда парень повзрослеет и избавится от чрезмерной материнской опеки, он попадает под другую власть (власть супруги).

Из-за своей опрятной и симпатичной внешности у него всегда много поклонниц. Но в качестве спутницы своей жизни он выбирает не по уму, а по красоте. К негативным чертам характера относится лицемерие и тяга к обману.

Поздравления

От души тебя поздравим,

Наш любимый Тимофей,

Дружно мы тебе желаем

Новых веяний, идей!

Ты отличный, сильный парень,

Смелость льется через край,

Пусть придет к тебе удача,

Ты желанье загадай.

У тебя много планов, Тимоша,

Ты амбиций отнюдь не лишен,

Ты идешь к своим целям, но все же

Возникает преград миллион.

Пусть помехи исчезнут, и к счастью

Зашагаешь намного быстрей,

Поддаваться не стоит ненастью,

Я желаю лишь солнечных дней!

Тебе желаю, Тимофей,

Везенья самого большого

И самых преданных друзей,

Чтоб понимали с полуслова.

Чтобы достаток в руки тек

Бескрайним денежным потоком,

Всегда был полным кошелек,

И счастье прижилось под боком!

Заходи к нам, Тимофей,

Чаю крепкого попей.

Расскажи, как жизнь твоя,

О проблемах, не тая.

Ты нам очень близкий друг,

Это знают все вокруг.

Человек во всем прекрасный,

Пусть твой путь весь будет ясный.

Знай, что мы всегда с тобой,

Тима, ты наш дорогой.

Пожелания прими

Поскорее от друзей.

Поздравляем тебя, славный,

Наш прекрасный Тимофей.

Мы желаем быть счастливым,

Как бы жизнь не била.

Чтоб волной из бури бед

Ловко выносило.

Стоек будь, всегда здоров,

Мужество пусть будет.

Неудач всех полоса

Пусть тебя минует.