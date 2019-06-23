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Воскресенье, 23.06.2019

Ляшко пришел в Верховную Раду вместе с собакой (Видео)

В рамках всеукраинской акции Возьми собаку на работу народный депутат Украины Олег Ляшко пришел в рабочий кабинет вместе с одним из десятерых домашних питомцев. Пса зовут Порш. Об этом Ляшко рассказал в Facebook. Ляшко также взял с собой миску, чтобы собаке налили воду. Нардеп рассказал, что 8 лет назад нашел пса на улице. "Это дворняжка. Это шикарная собака. Я его называю дворняжный принц, настолько он классный. Восемь лет он живет со мной. Это один из десятерых псов, которые у меня есть", - поделился нардеп.
Фото: Фейсбук
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Верховная Рада, Олег Ляшко, Видео, Собака, Нардеп, Всеукраинская акция, Возьми собаку на работу.
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