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Вступительный сезон: в МОН выложили инструкцию для абитуриентов

Вступительный сезон: в МОН выложили инструкцию для абитуриентов
10:31 Сегодня Телеграф Фото: mon.gov.ua

Новости Украины: В МОН опубликовали текстовую и видеоинструкцию работы в электронном кабинете для абитуриентов.

На сайте Министерства образования появилась инструкция в текстовом и видео формате, которая поможет будущим студентам разобраться, как выбрать ВУЗ, как подать документы и наполнить электронный кабинет.

На сайте ведомства сообщается, что необходимо указать тот электронный адрес, которым постоянно пользуется абитуриент, но при этом почта не должна быть запрещена в Украине. Важно запомнить и записать пароль, который будет использован для входа. И-мейл будет логином для входа в е-кабинет, а кодовая комбинация может иметь неограниченное количество символов.

Кроме этого, для регистрации в кабинете необходимо также указать данные сертификата ВНО и данные документа о полном общем среднем образовании. После того, как информация будет внесена, на указанную почту придет письмо с активацией.

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В этом году абитуриенты самостоятельно должны вычислить средний бал аттестата или документа о полном среднем образовании. Чтобы облегчить это задание, в ведомстве рекомендуют воспользоваться специальным калькулятором.

"Бал рассчитывается ка среднее арифметическое всех указанных в приложении к документу оценок (...). Предметы, по которым сделана запись "освобожден (-а)", в общее количество не учитываются", - сказано в сообщении на сайте министерства.

Также в инструкциях указывается подробное описание относительно форматов документов, которые необходимо подать, и советы, как выбрать конкурсные предложения. Регистрация в е-кабинете абитуриента стартует с 1 июля.

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Все по теме:

вуз, Студенты, ВНО, МОН, Регистрация, Абитуриент, Подача документов, Е-кабинет.
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