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Катастрофа МН-17: близкие жертв против возврата РФ в ПАСЕ

Катастрофа МН-17: близкие жертв против возврата РФ в ПАСЕ
11:36 Сегодня Телеграф Фото: telegraf.com.ua

Новости Украины: Родственники погибших в авиакатастрофе МН-17 открыто протестуют против возвращения России в состав ПАСЕ.

Близкие жертв крушения боинга МН-17 требуют, чтобы возвращение РФ в ПАСЕ не допустили. Данное заявление национального фонда Нидерландов по расследованиям данной трагедии уже отправлено в Страсбург.

По мнению представителей фонда, нельзя Россию вернуть в Совет Европы, пока идет расследование дела о катастрофе. Только плодотворное сотрудничество РФ в этом процессе может стать шансом "камбека" в ПАСЕ.

Пока, как утверждают в фонде, Россия все пять лет со дня случившегося никак не пыталась помочь в расследованиях. Мало того, по свидетельствам представителей организации, даже мешала этому.

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"Страна дезинформировала относительно деталей катастрофы МН-17 и не продемонстрировала ответственности и сочувствия", - говориться в тексте заявления.

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ будет проведена сессия, во время которой могут принять решающее решение относительно возврата России в состав Парламентской ассамблеи. В то же время, российская сторона уже подтвердила готовность возобновить работу своих представителей в Союзе Европы, как только резолюция будет принята.

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Все по теме:

Украина, Авиакатастрофа, Нидерланды, Жертвы, РФ, Боинг, Крушение, Расследование, МН-17.
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