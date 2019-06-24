Петров пост 2019: что категорически нельзя делать

Новости Украины: В 2019 году Петров пост длится с 24 июня по 11 июля.

Накануне закончилась Троицкая седмица, и православные христиане от череды церковных праздников перешли к первому летнему посту – Петрову или, как его еще называют, Апостольскому.

Он является первым летним постом и подготавливает всех православных к важному празднику — дню Святых апостолов Петра и Павла.

В чем суть Петрова поста

Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия. По крайней мере, так считается сейчас.

Во времена же первых упоминаний об этом посте (примерно ІІІ век), мнения были иными: его установление не связывалось с апостолами, он считался "компенсационным". То есть те, кто не смог поститься в Великий пост перед Пасхой, имели возможность поститься по окончанию праздничного ряда.

По некоторым данным, около 1000 года из этого поста был исключен июль, и первая его часть стала заканчиваться в праздник уже неоднократно упомянутых апостолов Петра и Павла, вторая же образовала Успенский пост, начинающийся 14 августа.

Что нельзя делать в Петров пост

Церковь не приветствует никаких свадеб в Петров пост. На то есть целый ряд причин. Во-первых, из-за ограничений в еде, которые традиционно сопровождают любой пост: из постных блюд вряд ли удастся накрыть по-настоящему праздничный стол.

Во-вторых, в дни поста запрещается вести праздный образ жизни, то есть гулянья и любое веселье под запретом, а свадьба - это, как правило, торжественное и радостное событие с алкоголем и танцами.

Кроме того, согласно народным поверьям, семья, сыгравшая свадьбу в Петров пост, не будет крепкой и, скорее всего, быстро распадется из-за постоянных ссор и скандалов.