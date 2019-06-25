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Украинцев ждут длинные выходные: сколько будет выходных на День Конституции

Украинцев ждут длинные выходные: сколько будет выходных на День Конституции
08:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: По случаю Дня Конституции, который в Украине будут отмечать уже на этой неделе, у украинцев будет 3 выходных дня подряд.

В июне украинцев ждут еще одни затяжные выходные. По случаю Дня конституции граждане Украины получат дополнительный выходной.

День Конституции Украины отмечается в пятницу, 28 июня, поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 июня. 27 июня рекомендуется сделать короткий рабочий день.

Отметим, что 28 июня – День Конституции Украины – является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции Украины.

Праздник учрежден в честь принятия Конституции - основополагающего документа высшей юридической силы в стране. Этот документ сменил использующуюся до этого времени Конституции Украинской Советской Социалистической Республики. Верховная рада Украины приняла Конституцию в 1996 году.

Кроме Дня Конституции, на эти июньские выходные выпадает еще один украинский праздник – День молодежи, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня.

Кроме того, что на этот месяц приходится пять раз субботних и воскресных дней. Таким образом, всего в июне для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, будут выходными 12 из 30 дней.

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год

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День Конституции, Выходные в июне, Сколько будем отдыхать, Выходные в июне в Украине.
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