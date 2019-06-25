Насалик вызывает топ-менеджера Нафтогаза на бой без правил

Новости Украины: Игорь Насалик ждет ответа Андрея Фаворова течение 48 часов.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик готов встретиться на ринге с директором дивизиона «Интегрированный газовый бизнес» НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов ради "честных правил на газовом рынке".

Об этом Насалик написал на своей в Facebook по поводу предложения топ-менеджера Нафтогаза Фаворова обсудить спорные вопросы на боксерском ринге.

"Уважаемый Андрей Фаворов, я готов встретиться с Вами на ринге. Но давайте будем мужчинами! Оставьте свои белые воротнички для института «благородных девиц». Вызываю Вас на «мужской разговор» - бой без правил", - отметил Насалик.

Министр также обнародовал скриншот сообщения Фаворова, в котором тот отмечает, что готов встретиться с Насаликом в любое удобное для него время, чтобы обсудить перспективы "Укргазвидобування", инвестиционную программу, 4-летнюю историю получения лицензий и "все то, что делает наш 20 000 коллектив, чтобы преодолеть естественное падение добычи на 1,5 млрд кубометров/год на месторождениях, истощенных на 85%".

Фаворов предложил обсудить эти вопросы в офисе Насалыка или 6 июля на ринге в Одессе.

В ответ Насалик написал, что "ради честных правил на газовом рынке" вспомнит свои соревнования по боям без правил в Свирской дивизии ВДВ.

"Только перед тем, как кого-то бить, надо понимать за что. Итак, во-первых, несете ли Вы полную ответственность за работу «Укргазвидобування» с конца 2016 по февраль 2019-го и, в частности, утилизацию тех 40 млрд грн, которые вы содрали с помощью тарифов на газ под видом увеличения добычи газа? Во-вторых, отстояли ли Вы свою честь после обвинения Вас в коррупции Вашим коллегой Витренко? Ведь честь драться только с человеком, который тоже имеет честь", - написал министр.

Обращаясь к Фаворову, Насалик предложил переходить к делам, если с честью все в порядке, и выразил надежду, что у оппонента есть опыт участия в боях без правил.