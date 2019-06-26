Приметы и обряды на 26 июня - День святой Акулины

Новости Украины: Этот день - большой и радостный праздник изобилия и богатства.

Традиции на 26 июня

Этот день назывался Акулина - задери хвосты, потому что в это время появлялось множество насекомых, и коровы в лугах из-за множества мух и оводов стояли беспокойно, обмахивались хвостами и бегали от кровопийц. Поэтому выгоняли скотину на луга только рано утром, на рассвете, а днем держали ее в хлеву. В день Акулины молоко считалось вредным для здоровья - это было действительно "молочко от бешеной коровки".

Еще 26 июня звали днем кривых огурцов: любая посадка в этот день не принесет сочных да зеленых огурцов. Начинают в эти дни сеять гречиху, смотря по погоде. Обыкновенный срок сеяния гречихи наступает "или за неделю до Акулин, или спустя неделю после Акулин". В некоторых местах говорили: "На Акулину нельзя работать, чтоб гречи хороши были".

По старому русскому обычаю, варили в этот день мирскую кашу, на это угощение сходились нищие и слепые со всех сторон. После небогатого, но сытного стола странники благодарили хозяев ласковым словом и обещали молиться за них.

Приметы на 26 июня

Солнце землю прокалило - сей гречиху, Акулина.

Гречу сей, когда рожь хороша.

Не ровна гречиха, не ровна и земля: в иную и воз бросишь, да и горсти не соберешь.

Холь гречиху до посева, да сохни до покоса.

Мошкара толчется кругами - к хорошей погоде.

Пойдешь лесом - комары взбесятся.

Комары и мошки в июне столбом толкутся - жди назавтра сухой погоды.

Если пчелы с раннего утра отправляются за добычей - будет хороший день.

Крупный овод - крупный будет колос, мелкий овод - колос мелкий родится.

Паук-крестовик при заходе солнца сидит в своей паутине - впереди сухая погода.

Государыня гречиха ходит боярыней, а как хватит морозу, веди на калечий двор. • Не верь гречихе на цвету, а верь закрому.