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День ангела Даниила: значение имени и поздравления в стихах

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День ангела Даниила: значение имени и поздравления в стихах
09:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Даниил библейского происхождения. Это имя носил пророк Даниил, который является единственным носителем этого имени в Библии.

Имя Даниил буквально переводится как "судья мой Бог", "Бог мой судья", "Бог есть судья".

Исходное древнееврейское имя "Даниэль" – двухосновное: "дан" (судья) и "эль" или "эель" (Бог); поэтому и допускается множественность трактовок. Чаще всего имя переводят как "судья", "справедливый человек", "Божий суд". Среди мусульман имя может звучать как Данияль, Даниял, Даньял, Данис.

Женская форма имени Даниил – Даниэлла, Даниэла. Уменьшительно-ласкательное обращение к обладательницам этих имен Дана также является самостоятельным именем.

Обладатель имени Даниил – это порядочный человек с прекрасной интуицией, всегда располагающий к общению. Он никогда не проявляет сильных эмоций, ведёт себя достаточно спокойно. Он не склонен к спешке в делах. Всё делает неторопливо и рассудительно. Даже при непростых жизненных обстоятельствах, он сумеет сохранить позитивный настрой.

Даниил добр, умён и трудолюбив. На первый взгляд он может показаться незаметным в коллективе. Но его положительные черты и мощный заряд энергии быстро выделяют его среди остальных. Для Даниила очень важны семейные связи. Все значимые события в жизни и праздники обладатель этого имени всегда старается проводить среди родных. Он очень любит свой дом. Всегда помогает жене по хозяйству. С радостью принимает гостей. За спокойствием Даниила не каждая женщина способна разглядеть в нём настоящий мужской стержень.

Даниил не переносит лжи. Видя, что его пытаются обмануть, способен вспылить. Но, несмотря на это, быстро отходит. Обладатель этого имени живёт в своём собственном мире. Он пользуется уважением в обществе. Кроме того, он обладает исключительной интуицией, на которую всегда может положиться. Единственное, чего не достаёт Даниилу, любознательность. Он прекрасный аналитик, обладающим не плохим воображением.

В отношения с противоположенным полом Даниил вступает только по любви. Без чувств ему будет не интересна совместная жизнь со своей избранницей. Часто случается так, что обладатель этого имени дважды вступает в брак. В первых семейных отношениях у него обычно неудачный опыт. Несмотря на ссоры с первой супругой, Даниил испытывает очень трепетные чувства к своим детям. Такой человек любит проводить своё свободное время на природе. Ему нравится рыбалка и охота. Даниил всегда старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Любит играть в теннис, футбол и неплохо танцует.

Даниил может проявлять себя в различных областях. Из него получится хороший исследователь или авиаконструктор. Проявляет таланты в строительном деле, прекрасно водит машину. Даниил хороший предприниматель. Для него очень важна работа. В жизни он отдаёт ей приоритетное значение. Он увлечённо погружен в свой труд. При решении различных вопросов способен к импровизации.

Поздравления

С Днем Ангела! Нежнее облаков

Спустился с неба добрый, теплый праздник.

С Днем Ангела, Даниил, твой дом

Всегда пусть будет тепел, будет счастлив!

 

Спокоен, незлопамятен, неспешен –

Ты, Даниил, во многом стал примером.

Пускай твой путь становится успешней,

И в счастье лишь пускай не будет меры!

День ангела Марии: значение имени и поздравления в прозе

Даниил, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

 

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

 

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Тебе желаю, Даниил,

Как можно чаще улыбаться,

Чтоб было в жизни много сил,

И никогда не волноваться.

 

И именины провести

Желаю весело и классно,

Скорее счастья обрести,

И не грусти, прошу, напрасно!

Данила, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

 

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Именины (День Ангела) Петра: значение имени и поздравления

С Днём ангела тебя, Данила,

Пусть ветер грусть твою разгонит,

И свет мечты, что так манила,

В твоих окажется ладонях.

 

Распахнуты пусть будут двери,

Удача ждёт тебя повсюду,

Успех, который не измерить,

Союзником пусть верным будет.

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