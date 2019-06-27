Выборы близко: 15 июля МВД перейдет на усиленный режим работы

Новости Украины: МВД с 15 июля переходит на усиленный режим работы.

Министерство внутренних дел переходит на усиленный режим с 15 июля в связи с проведением внеочередных парламентских выборов.

Об этом во время пресс-конференции заявил советник министра внутренних дел - председатель координационного штаба МВД Иван Стойко.

"Министром поставлена задача с 15 июля перейти всем на усиленный режим работы - Министерству внутренних дел в целом и подразделениям, входящим в него, до отдельного распоряжения", - отметил он.

Стойко также сообщил, что с начала избирательной кампании перед внеочередными парламентскими выборами правоохранителям уже поступило 691 сообщения о нарушениях, 501 из них - это сообщения о ведении незаконной агитации.