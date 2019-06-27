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Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает

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Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
07:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Синоптики обещают украинцам еще один день жары,местами до +35°, днем в западных, северных, местами центральных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы.

В четверг, 27 июня, в Украине сохранится теплая погода, тогда как в пятницу, 28 июня, в День Конституции, ожидается резкое похолодание, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг погоду северо-западной части Украины будет определять атмосферный фронт, на остальной части - поле повышенного давления. Днем в западных, северных, местами центральных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°; днем в западных и северных областях 26-31°, на остальной территории 30-35°. В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с; температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

Прогноз погоды на четверг, 27 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +28...+30
  • Львов – +26...+28
  • Ивано-Франковск – +26...+28
  • Тернополь – +27...+29
  • Черновцы – +28...+30
  • Хмельницкий – +27...+29
  • Луцк – +25...+27
  • Ровно – +25...+27
  • Житомир – +26...+28
  • Винница – +29...+31
  • Одесса – +31...+33
  • Николаев – +33...+35
  • Херсон – +31...+33
  • Симферополь – +29...+31
  • Кропивницкий – +30...+32
  • Черкассы – +30...+32
  • Чернигов – +26...+28
  • Сумы – +27...+29
  • Полтава – +30...+32
  • Днепр – +32...+34
  • Запорожье – +31...+33
  • Донецк – +30...+32
  • Луганск – +30...+32
  • Харьков – +31...+33
  • Киев – +28...+30

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 32,7 градусов тепла в 1961 году, самая низкая ночью – на отметке 7,8 градусов выше ноля в 1929 году.

В пятницу, 28 июня, характер погоды изменится. Существенно понизится температура воздуха: ночью до 10-15°, днем до 18-23°; на юге и востоке ночью до 15-20°, днем до 24-29°.

Ночью в южных и восточных областях, днем по всей Украине, кроме запада и юга, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве 28 июня ночью похолодает до 13-15°, днем до 18-20°. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

29 июня без осадков, лишь днем на Левобережье местами небольшой дождь. 30 июня в Украине без осадков, лишь днем в восточных областях кратковременные дожди, грозы; температура ночью 7-13°, на побережье морей до 17°, днем 19-25°, на западе до 28°.  1 июля в Украине (кроме юга) небольшие кратковременные дожди, грозы; температура ночью 10-16°, днем 24-30°. В Киеве и Киевской области 27 июня ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы.

Напомним, в июне украинцев ждут еще одни затяжные выходные. По случаю Дня конституции граждане Украины получат дополнительный выходной. День Конституции Украины отмечается в пятницу, 28 июня, поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 июня. 27 июня рекомендуется сделать короткий рабочий день.

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Все по теме:

Жара, Гроза, Дождь, Дневная температура, Прогноз погоды в Украине на 27 июня, Погода в Украине на День Конституции, Погода в Украине на 28 июня, В Украину идет похолодание.
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