Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает

Новости Украины: Синоптики обещают украинцам еще один день жары,местами до +35°, днем в западных, северных, местами центральных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы.

В четверг, 27 июня, в Украине сохранится теплая погода, тогда как в пятницу, 28 июня, в День Конституции, ожидается резкое похолодание, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг погоду северо-западной части Украины будет определять атмосферный фронт, на остальной части - поле повышенного давления. Днем в западных, северных, местами центральных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°; днем в западных и северных областях 26-31°, на остальной территории 30-35°. В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с; температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

Прогноз погоды на четверг, 27 июня, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +28...+30

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +26...+28

Винница – +29...+31

Одесса – +31...+33

Николаев – +33...+35

Херсон – +31...+33

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +26...+28

Сумы – +27...+29

Полтава – +30...+32

Днепр – +32...+34

Запорожье – +31...+33

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +31...+33

Киев – +28...+30

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 32,7 градусов тепла в 1961 году, самая низкая ночью – на отметке 7,8 градусов выше ноля в 1929 году.

В пятницу, 28 июня, характер погоды изменится. Существенно понизится температура воздуха: ночью до 10-15°, днем до 18-23°; на юге и востоке ночью до 15-20°, днем до 24-29°.

Ночью в южных и восточных областях, днем по всей Украине, кроме запада и юга, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве 28 июня ночью похолодает до 13-15°, днем до 18-20°. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

29 июня без осадков, лишь днем на Левобережье местами небольшой дождь. 30 июня в Украине без осадков, лишь днем в восточных областях кратковременные дожди, грозы; температура ночью 7-13°, на побережье морей до 17°, днем 19-25°, на западе до 28°. 1 июля в Украине (кроме юга) небольшие кратковременные дожди, грозы; температура ночью 10-16°, днем 24-30°. В Киеве и Киевской области 27 июня ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы.

Напомним, в июне украинцев ждут еще одни затяжные выходные. По случаю Дня конституции граждане Украины получат дополнительный выходной. День Конституции Украины отмечается в пятницу, 28 июня, поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 июня. 27 июня рекомендуется сделать короткий рабочий день.