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Ивана Купала 2019: дата и традиции
Ивана Купала 2019: дата и традиции

Ивана Купала 2019: дата и традиции

Ивана Купала 2019: дата и традиции
10:44 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины: Этот день считается одним из самых загадочных и непредсказуемых летних праздников.

Праздник Ивана Купалы испокон веков отмечается весело и с размахом, с ним связано немало обычаев и традиций, многие из которых будут соблюдаться и в 2019 году.

Ночь на Ивана Купала

Праздник Ивана Купалы приходится на 7 июля. Однако отмечать его начинают еще накануне - вечером 6 июля (сразу после захода солнца). Продолжаются же гулянья всю ночь: народ кутит до самого рассвета.

Но почему же именно эта ночь считалась такой особенной? Ведь наши предки были уверены, что в это темное время лешие, русалки, водяные, домовые и прочие нечистые выходят "на охоту", вода и огонь приобретают магическую силу, а где-то в мире зацветает папоротник.

Дело в том, что раньше ночь на Ивана Купалу действительно отличалась от всех остальных ночей, так как была самой короткой в году (изначально этот праздник отмечался в день летнего солнцестояния - 21 июня). Затем же дата празднования несколько раз смещалась: с приходом христианства праздник совместили с днем рождения Иоанна Крестителя (24 июня), а после перехода на григорианский календарь 24 июня стало 7 июля.

Традиции

Зная, когда Ивана Купала в 2019 году, стоит помнить, что этот день - это народный, а не государственный праздник, поэтому в этот день нет выходного. Хотя, в 2019 году немного повезло - Ивана Купала припадает на выходные дни - с субботы на воскресенье.

Многие люди празднуют ночь Купалы с кострами, которые продолжаются всю ночь. Некоторые люди прыгают через пламя, поскольку считается, что акт перепрыгивания через костер очищает людей от болезней и неудач.

Некоторые группы людей поют традиционные песни о любви, романтике и браке в Ночь Купалы. Для некоторых женщин также принято носить традиционную одежду с вышивкой и венком из цветов на голове, чтобы отпраздновать летнюю ночь.

Иванов день относится к народно-церковному празднику. Поэтому накануне торжества в церквях проходят вечерни – службы всенощного бдения. На утрени епископы читают канон Иоанну Предтече. После захода солнца, в субботу 6 июля, православные собираются у водоемов. Здесь они устраивают народные гуляния, пение песен, игры, хороводы и разведение ритуальных костров.

Ночью толпа сжигает чучело из соломы, символизирующее Солнце. Также уничтожается купальское деревце – это неотъемлемый атрибут праздника. его изготавливают из молодой березы или ели, украшают венками и ленточками. Уничтожают его либо сожжением, либо топят в водоеме.

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Основным символом праздника являются ритуальные костры. Через них прыгают участники торжества, в основном молодежь. После этого в кострах принято сжигать устаревшие и ненужные вещи.

Для девушек ночь является одной из самых желанных. Они начинают гадать на суженого. Согласно обычаям, каждая девушка должна сплести красивый венок и запустить его по воде, предварительно установив в центре лучину и горящую свечку. Та, чей венок проплывет дальше всех, удачно выйдет замуж и долго проживет в счастливом браке.

Наши предки верили, что в ночь на Ивана Купала вся нечистая сила уходит из воды. Поэтому купания в эту ночь и на следующий день будут безопасными.

К купальской ночи готовились весь день. По обычаю, празднование проводилось на берегу текущей речки. Только в таком месте ночью все чувствовали себя в безопасности. Ведь на Ивана Купала из своих темных мест выходила всякая нечисть. Из числа местных жителей назначался распорядитель праздника. Он следил, чтобы парни к ночи подготовили площадку, собрали дров для костра.

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