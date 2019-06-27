День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции

Новости Украины: День молодежи в Украине традиционно отмечается в последнее воскресенье июня.

День молодежи, как национальный праздник был утвержден 22 июня 1994 президентом Украины Леонидом Кравчуком. По указу президента, День молодежи в Украине отмечаем ежегодно в последнее воскресенье июня.

Дата празднования Дня молодежи в 2019 году – 30 июня. Ежегодно в этот день традиционно проходит множество мероприятий, концертов, выставок и ярмарок.

Под категорию "молодежь" в Украине приходятся граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Однако согласно официальным нормам ВОЗ, молодым считается человек в возрасте до 44 лет.

История праздника

На самом деле, история Дня молодежи начинается задолго до украинской независимости. СССР праздновал "День советской молодежи" в последнее воскресенье июня, а после распада Советского Союза, Украина и Беларусь традиционно продолжила праздновать в старый период. Однако, Международный День молодежи отмечается 12 августа. Благодаря этому дню в ООН стремятся привлечь наиболее энергичное поколение в политическую и социальную жизнь своей страны.

Традиции празднования Дня молодежи

В Украине в День молодежи традиционно проходит множество интересных событий, фестивалей и спортивных мероприятий. С каждым годом в этом дне все сильнее чувствуется социальный подтекст, увеличивается количество благотворительных акций, социальных флешмобов и тематических ивентов. Ежегодно Кабмин выделяет 60 премий на День молодежи для поощрения наиболее талантливых молодых людей.

В молодежной украинской среде наблюдается рост общественной самоорганизации, неформальных объединений и движений. Подтверждением этих слов можно считать Революцию Достоинства в 2013-2014 годах. Именно молодежь была одной из движущих сил тогдашнего протеста против системы.