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Пятница, 28.06.2019
Итоги 27 июня: Зеленский против МИД, Медведчук и пленные, газовые риски
Итоги 27 июня: Зеленский против МИД, Медведчук и пленные, газовые риски
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Итоги 27 июня: Зеленский против МИД, Медведчук и пленные, газовые риски

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Итоги 27 июня: Зеленский против МИД, Медведчук и пленные, газовые риски
07:39 Сегодня Телеграф Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский на брифинге жестко "прошелся" по работе МИД, получив ответы на свои претензии. Медведчук хочет освободить 4-х пленных, о которых в СБУ не знают. "Нафтогаз" рискует с газом.

Зеленский на брифинге разжигает войну с МИД

Владимир Зеленский на брифинге выразил возмущение работой МИД Украины в ситуации с украинскими моряками.

Зеленский возмущен тем, что из-за нежелания Верховной Рады голосовать за отставку министра иностранных дел Павла Климкина и назначении за внесенную им кандидатуру на этот пост Вадима Пристайко он узнает информацию о важных шагах Украины на международной арене из Интернета.

"Это (отсутствие решения по смене главы МИД – ред.) приводит к тому, что я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из Интернета… Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков и о ноте–ответе, которую отправил МИД (Украины – ред.)", - сказал Зеленский на брифинге в администрации президента в четверг.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответе Зеленскому подчеркнул, что у МИД были полномочия без согласования с президентом направлять ответ на ноту РФ относительно суда над украинскими военнопленными моряками.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, которая не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.

Климкин подчеркивает, что направление такой ноты – в компетенции МИД Украины.

Кроме этого, Российская Федерация подготовила дипломатическую ловушку для Украины в деле освобождения пленных моряков.

"Ловушка была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе Президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод - это опорочить моряков, которые уже 6 месяцев перед российским судом с достоинством настаивают, что Россия не имеет права их судить. А потом смиренно надеяться, что российский суд, самый гуманный в мире, обязательно нам их вернет. Да, конечно же. Решение Международного трибунала однозначно: Россия обязана немедленно и безусловно освободить и моряков и корабли", - подчеркнул министр иностранных дел.

Украинская делегация в Параментской ассамблее Совета Европы на протяжении длительного времени сопротивлялась возврату РФ в организацию.

Об этом написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook, комментируя сегодняшние заявления Президента Владимира Зеленского.

"Здесь Президент спрашивает, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014 выгнали, в 2015 выгнали во второй раз, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят сейчас", - написал он.

Щерба о ситуации с ПАСЕ: Мы любим Европу, которой уже нет

Четверо военнопленных Медведчука

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в четверг договорился с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о передаче Киеву четырех украинских пленных, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Нардеп отметил, что в ходе прямых переговоров Медведчука с Пушилиным и Пасечником, которые состоялись в четверг, 27 июня, в Минске, также обсуждался ход выполнения Минских соглашений.

Служба безопасности Украины не располагает официальной информацией о лицах, которых представители "ДНР/ЛНР" намерены вернуть в Украину, в то же время готовы встречать всех украинцев, находившихся в плену.

"У СБУ нет официальной информации в отношении лиц, которых представители "Д/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков, и считаем это позитивом", - говорится в сообщении на странице СБУ в Фейсбуке.

Под офисом президента Владимира Зеленского прошли две акции, сначала у ОПГ собрались националистические силы с требованием ответить "Кто такой Медведчук?", а затем к зданию принесли гроб участники акции "Похороны Конституции".

Националисты, в частности представители "Национально корпуса", "Свободы", "Правого сектора" требуют руководство страны дать оценку действиям кума Владимира Путина Виктора Медведчука и ответить на вопрос, кто он такой и почему имеет право встречаться с боевиками и представителями страны-агрессора и общаться от своего имени на государственные темы и представлять госинтересы.

Националисты призывают президента поручить СБУ разобраться в ситуации.

Нафтогаз может не закупить газ в августе

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уже в августе может приостановить импорт газа, который сейчас закупается для закачки в подземные хранилища, если в ближайший месяц не найдет на это финансовые ресурсы. Об этом журналистам сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Если мы не найдем решения финансового вопроса в ближайший месяц, то уже в августе мы будем останавливать импорт для "Нафтогаза", - сказал он.

В качестве решения финансового вопроса Коболев назвал варианты с рассрочкой выплаты дивидендов государству, возможность взять кредит, либо облигации. При этом он отметил, что кредитная линия от европейских банков может вызвать сложность и дискуссии с правительством, поскольку именно государство будет являться гарантом такого займа.

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Украина, МИД, Владимир Зеленский, Павел Климкин.
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