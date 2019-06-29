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Суббота, 29.06.2019
Итоги 28 июня: День Конституции, пленные ОРДЛО в Украине, саммит G20, Саакашвили и ЦИК в суде
Итоги 28 июня: День Конституции, пленные ОРДЛО в Украине, саммит G20, Саакашвили и ЦИК в суде
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Итоги 28 июня: День Конституции, пленные ОРДЛО в Украине, саммит G20, Саакашвили и ЦИК в суде

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Итоги 28 июня: День Конституции, пленные ОРДЛО в Украине, саммит G20, Саакашвили и ЦИК в суде
07:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине отмечали День Конституции. В Украину вернулись пленные ОРДЛО. Первый день саммита G20. Саакашвили выиграл суд у ЦИК.

День Конституции

В Украине 28 июня отмечали 23-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны. 

День Конституции является государственным праздником, и поэтому 28 июня в Украине является официальным выходным днем.

Отметим, что 28 июня – День Конституции – является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции Украины.

Основной документ страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты всё же приняли документ 315 голосами. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины. При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев знать, а главное – уважать и соблюдать Конституцию страны.

Зеленский предложил всей стране флешмоб – записать короткое видео и рассказать об одной из статей Конституции Украины: "Начну с себя. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Статья 3 Конституции Украины. Присоединяйся к нашему флешмобу. Хэштег - моя_улюблена_стаття".

Ранее подвергшийся критике президента глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что проблема нашей Конституции  в том, что она не исполняется. 

"Проблема нашей Конституции не в том, что она плохая, а в том, что она не исполняется. Менять её тоже надо, но делать это сознательно и ответственно - и обязательно при условии, что за этими изменениями есть как общественный, так и политический консенсус", - резюмировал Климкин. 

Кроме этого, по случаю Дня Конституции оркестр ГСЧС сыграл в Киеве праздничный концерт, послушать который собрались несколько сотен человек.

В службе отмечают, что известные мелодии, мастерски исполненные музыкантами оркестра, собрали на своеобразный “Open Space концерт” немало слушателей. Послушать мировую и украинскую классику, народные песни и шлягеры современной украинской эстрады собрались несколько сотен человек.

Пленные Медведчука из ОРДЛО

Четверо украинских заложников, освобожденных контролируемыми Россией боевиками, 28 июня прибыли в Киев. В столицу освобожденные украинские заложники прилетели из Минска, куда их доставили из российского Ростова-на-Дону.

В частности, в Украину вернулись Эдуард Анатольевич Михеев (1964 года рождения), которого боевики "ЛНР" задержали в 2017 году и незаконно приговорили к 12 годам лишения свободы, а также трое военнослужащих Вооруженных сил Украины: Яков Петрович Веремейчик (1986 года рождения), взятый боевиками "ЛНР" в плен 25 мая 2018 года, Дмитрий Николаевич Великий (1988 года рождения), которого взяли в плен 11 сентября 2016 и незаконно приговорили к 15 годам лишения свободы, и Максим Анатольевич Горяинов (1984 года рождения), попавший в плен к боевикам "ДНР" 22 мая 2019 года и незаконно приговоренный к 15 годам лишения свободы.

Освобожденный из плена боевиков украинец Дмитрий Великий, который сегодня прилетел в Киев из Минска, ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сказала журналистам, что в отношении Дмитрия Великого возбуждено уголовное дело за дезертирство.

"Конечно, есть такой человек, который на основании решения суда был объявлен в розыск", - подчеркнула Гитлянская.

Представитель СБУ уточнила, что соответствующая информация опубликована на сайте Министерства внутренних прав Украины.

В Службе безопасности Украины заявляют, что все четверо украинцев, освобожденные сегодня из плена контролируемых Россией боевиков, находились в списках на обмен заложников.

"Да, они были в списках на обмен, и мы, Украинское государство и Служба безопасности, будем делать все возможное и невозможное, чтобы все украинские пленники вернулись к родным.Это для нас очень важный вопрос, и Служба безопасности ни дня не прекращала и не будет прекращать эту работу", - заявила Гитлянская.

В Службе безопасности Украины заявляют, что переговоры председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с контролируемыми Россией боевиками на Донбассе являются предметом для проверки, но уголовное производство в связи с этим не открывалось.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент России Владимир Путин отдал Украине четырех пленных из ОРДЛО в качестве жеста перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Она отметила, что в рамках минской группы украинская сторона сотни раз озвучивали фамилии пленных, "и больно, что их до сих пор держат, используя в кремлевских играх".

Геращенко также добавила, что искренне желает коллегам, которые сейчас официально назначены и работают в рамках минской группы, чтобы им удалось достичь прогресса в переговорной работе "и извлечь всех: и моряков, и политзаключенных, и заложников - ждем дома".

Начался саммит "Большой двадцатки"

В японской Осаке 28 июня стартовал саммит лидеров стран "Большой двадцатки", первую встречу в его рамкахпровел президент США Дональд Трамп и японский премьер Синдзо Абэ.  В японском городе Осака впервые после завершения “российского расследования” спецпрокурора Роберта Мюллера встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, и президент РФ дал по этому вопросу "необходимые разъяснения".

"Эта тема (освобождение украинских моряков, - ред.) затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал Песков.

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что встречи, которые глава Белого дома провел в пятницу на саммите G20 в Японии, были продуктивными и направленными на укрепление отношений США с другими странами.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй потребовала от президента России Владимира Путина прекратить дестабилизирующую деятельность.

В ходе встречи Мэй сказала Путину, что "нормализации двусторонних отношений быть не может, пока Россия не прекратит свою безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам", заявили в офисе британского премьер-министра.

Саммит "Большой двадцатки" проходит с 28 по 29 июня 2019 года.

Саакашвили получил решение Верховного суда

Вечером 28 июня началось заседание Кассационного административного суда в составе Верховного суда, который рассматривал апелляционную жалобу ЦИК об участии партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили во внеочередных парламентских выборах.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда после рассмотрения отклонил апелляционную жалобу ЦИК относительно регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Движение новых сил” Михеила Саакашвили.

Верховный Суд закрыл производство о прекращении гражданства Саакашвили

Таким образом, суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда города Киева, который отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Движение новых сил” Михеила Саакашвили и обязал повторно рассмотреть представленные этой политсилой документы.

Таким образом, ЦИК должен повторно рассмотреть документы партии "Движение новых сил”, представленные на регистрацию для участия во внеочередных парламентских выборах.

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Украина, День Конституции, G20, ЦИК, Большая двадцатка, Михеил Саакашвили.
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