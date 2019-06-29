Итоги 28 июня: День Конституции, пленные ОРДЛО в Украине, саммит G20, Саакашвили и ЦИК в суде

Новости Украины: В Украине отмечали День Конституции. В Украину вернулись пленные ОРДЛО. Первый день саммита G20. Саакашвили выиграл суд у ЦИК.

День Конституции

В Украине 28 июня отмечали 23-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны.

День Конституции является государственным праздником, и поэтому 28 июня в Украине является официальным выходным днем.

Отметим, что 28 июня – День Конституции – является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции Украины.

Основной документ страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты всё же приняли документ 315 голосами. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины. При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев знать, а главное – уважать и соблюдать Конституцию страны.

Зеленский предложил всей стране флешмоб – записать короткое видео и рассказать об одной из статей Конституции Украины: "Начну с себя. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Статья 3 Конституции Украины. Присоединяйся к нашему флешмобу. Хэштег - моя_улюблена_стаття".

Ранее подвергшийся критике президента глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что проблема нашей Конституции в том, что она не исполняется.

"Проблема нашей Конституции не в том, что она плохая, а в том, что она не исполняется. Менять её тоже надо, но делать это сознательно и ответственно - и обязательно при условии, что за этими изменениями есть как общественный, так и политический консенсус", - резюмировал Климкин.

Кроме этого, по случаю Дня Конституции оркестр ГСЧС сыграл в Киеве праздничный концерт, послушать который собрались несколько сотен человек.