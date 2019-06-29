Именины (День Ангела) Моисея: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Моисей – это библейское имя, имеет несколько версий происхождения.

Имя Моисей упоминается не только в Библии, но и в Коране. Имеет различные варианты звучания. Так евреи предпочитают называть Мойше, Моше, Мейше, Мовша, Миши, Мауше. В исламе имя Моисей звучит как Муса, у армян – Мовсес.

В различных европейских странах у имени существуют варианты звучания. В Англии – Моузес, Мозес, во Франции – Моиз, в Германии - Мозе, Мозес, в Испании – Мойсес, в Португалии – Мойзеш, в Италии - Мозе, Мойзе, Мойзес, в Румынии, Молдавии – Мойсе, в Венгерии – Мозеш. Греческий вариант звучит как Моусес, на Украине употребляется Мусий, Мойсей, в Белоруссии - Майсей, в Польше – Мойжеш, в Чехии – Мойжиш, в Болгарии - Мойсей, в Нидерландах – Мозес.

По первой версии, имя в переводе с египетского языка означает "дитя", "сын". Подтверждением данной трактовки служит история еврейского пророка Моисея. Он был рождён в Египте и усыновлён дочерью фараона. Имя "моша" ("моисей") было частью имён нескольких фараонов (Рамсес=Ра-мосес), а по одной из версий Моисей отождествляется с фараоном Яхмосом, и идут споры относительно других имён.

По второй версии, в переводе с иврита имя Моисей означает "извлеченный из воды", "спасённый из воды", "плывущий" - опять же возвращая нас к истории известного пророка Моисея. Именно таким образом могла назвать младенца египетская принцесса, когда нашла его на берегу реки.

Есть также версия, что имя Моисей восходит к гипотетическому семейству языков, объединяющих языки Европы, Азии и Африки. И это имя означает "человек", что тождественно европейским обращениям "мистер", "месье".

Обладатель имени Моисей – необычный мужчина, потому что его личность разделена между двумя противоположными тенденциями, которые постоянно борются друг с другом за право быть главной. Первая имеет физическую природу, делая Моисея авантюрным человеком, который отдаётся весь без остатка охватившему его чувству или же желанию, делая его неспособным самостоятельно остановиться или же принять ограничения, которые накладывают реалии жизни. Вторая часть его "я" - это вдумчивая, сдержанная часть его личности, тревожная за текущее состояние его дел, стремящаяся быть мудрой.

Все эти аспекты составляют единое целое, которое проявляется в полной мере, если в жизни Моисея есть гармония. Тогда он может быть активистом, который посвящает себя благородному делу. В любом случае этот мужчина скорее проявит себя как скрытная и таинственная личность. Его выбор в жизни руководствуется интеллектуальной или духовной близостью, которую он чувствует к другим заинтересованным людям, а также его интуицией, которая очень хорошо развита.

Моисей – довольно противоречивая личность. Он бывает рационален, довольно скептически может относиться к чему-либо, что невозможно измерить, но в другое время он действует только по наитию, интуитивно, его привлекает всё магическое, таинственно и необъяснимое. В обоих случаях его аналитический ум может стать его благословением или же проклятием, потому что может привести этого мужчину к тому, что у него появится навязчивая или даже фанатичная идея, которую он будет осуществлять.

Моисей интересуются чем-то, что является неортодоксальным, странным, необычным или ультрасовременным. У него есть пристрастие к авангарду, однако он особенно ценит мир и спокойствие. Ему нужна безопасная гавань, где Моисей может провести время в интеллектуальном или метафизическом созерцании.

Поздравления

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, пониманья,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

Пусть твой ангел-хранитель

От беды защищает,

Твое сердце молитвой

И мечтой наполняет,

В светлый праздник совместный

Я тебе пожелаю

Быть с душою прелестной,

Жить любовью бескрайней,

Как у ангела крылья,

Что невидимы людям,

Пусть над миром поднимут,

Озарив верой в чудо!