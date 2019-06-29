Скачать
Суббота, 29.06.2019
Французские катера OCEA FPB 98 планируется производить в Украине
Французские катера OCEA FPB 98 планируется производить в Украине
Sea Breeze 2019: в Украину следует судно США USNS Yuma
Sea Breeze 2019: в Украину следует судно США USNS Yuma
Андраде - Сулецкий: результаты взвешивания (Видео)
Андраде - Сулецкий: результаты взвешивания (Видео)
Украинская певица записала аматорский клип на песню KAZKA
Украинская певица записала аматорский клип на песню KAZKA

Sea Breeze 2019: в Украину следует судно США USNS Yuma

Sea Breeze 2019: в Украину следует судно США USNS Yuma
12:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Учения Sea Breeze 2019 будут проходить с участием судна США USNS Yuma (T-EPF-8).

Для участия в международных учениях Sea Breeze 2019 в Одессу прибудет высокоскоростное десантное судно США USNS Yuma (T-EPF-8).

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

"В Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze 2019 идет высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma (T-EPF-8) Вчера он вместе с американским ракетным эсминцем USS Carney (DDG-64) прошел Босфор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это второй в истории заход корабля такого типа в акваторию Черного моря. Первый состоялся в августе 2018-го года, тогда USNS «Carson City» (T-EPF-7) прибыл в Румынию для участия в учениях.

Суда типа JHSV являются многоцелевыми, предназначенными для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники. Способны размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки M-1 Abrams.

Ранее сообщалось, 1 июля в Украине начнутся украинско-американские учения "Си Бриз-2019". Традиционно они будут проходить на море, суше, воздухе и под водой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Учения, USNS Yuma (T-EPF-8), USNS Yum.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
02 Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
03 Приметы и обряды на 29 июня - Тихонов день
04 Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019: все знаки Зодиака
05 В РФ посчитали размер "убытков" от пребывания Крыма в составе Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
На выходных в Украине похолодает: когда жара
Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая
Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая
В РФ не связывают обмен моряков с возвращением в ПАСЕ
В РФ не связывают обмен моряков с возвращением в ПАСЕ
Ольга Сумская показала дочь-выпускницу: фото
Ольга Сумская показала дочь-выпускницу: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь