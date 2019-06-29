Sea Breeze 2019: в Украину следует судно США USNS Yuma

Новости Украины: Учения Sea Breeze 2019 будут проходить с участием судна США USNS Yuma (T-EPF-8).

Для участия в международных учениях Sea Breeze 2019 в Одессу прибудет высокоскоростное десантное судно США USNS Yuma (T-EPF-8).

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

"В Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze 2019 идет высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma (T-EPF-8) Вчера он вместе с американским ракетным эсминцем USS Carney (DDG-64) прошел Босфор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это второй в истории заход корабля такого типа в акваторию Черного моря. Первый состоялся в августе 2018-го года, тогда USNS «Carson City» (T-EPF-7) прибыл в Румынию для участия в учениях.

First time on the Bosphorus: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea en route to Odessa #Ukraine to participate in @ExSeaBreeze pic.twitter.com/PUrK2SCNLx — Yörük Işık (@YorukIsik) 28 июня 2019 г.

Суда типа JHSV являются многоцелевыми, предназначенными для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники. Способны размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки M-1 Abrams.

Ранее сообщалось, 1 июля в Украине начнутся украинско-американские учения "Си Бриз-2019". Традиционно они будут проходить на море, суше, воздухе и под водой.