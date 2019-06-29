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Глава УГКЦ отправится в Ватикан просить о статусе патриархата

Глава УГКЦ отправится в Ватикан просить о статусе патриархата
16:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: УГКЦ будет просить у Папы Римского о собственном патриархате.

Руководитель Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в начале июля поедет в Рим, чтобы обсудить с Папой Франциском вопрос предоставления УГКЦ статуса патриархата.

Об этом он заявил 28 июня в интервью Религиозно-информационной службе Украины (РИСУ).

По словам руководителя УГКЦ, греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат, а Папа Римский в целом поддерживает это устройство.

"Мы не берем миро из Ватикана или где попало. Глава церкви освящает миро в Киеве, а затем оно расходится по миру. И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, которое было освящено в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Так не было всегда, потому что были разные обстоятельства, однако это часть нашего партикулярного права", - рассказал руководитель УГКЦ.

Он также добавил, что УГКЦ делает всё возможное для получения статуса, однако окончательное решение должно быть принято в Ватикане.

Отметим, прихожанами УГКЦ считают себя 8,8% украинцев. А больше всего украинцев - 48,8% считают себя прихожанами Украинской православной церкви.

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Ватикан, УГКЦ, Святослав Шевчук, Франциск.
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