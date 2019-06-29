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Фрегат "Гетьман Сагайдачный" отработал ряд учебно-боевых задач

Фрегат "Гетьман Сагайдачный" отработал ряд учебно-боевых задач
23:50 Сб, 29 Июнь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Фрегат ВМС "Гетьман Сагайдачный" провел в Черном море ряд учебно-боевых задач.

Экипаж фрегата "Гетьман Сагайдачный" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины осуществил очередной выход в северо-западную часть Черного моря для ходовых испытаний, проверки главной энергетической установки и тренировки личного состава в условиях, приближенных к боевым.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в субботу на странице в соцсети Фейсбук, во время выхода военные моряки отработали ряд учебно-боевых задач.

"В частности, экипаж провел тренировку по артиллерийскому бою с кораблем противника, отражение нападения малоразмерных скоростных плавсредств, а также, совместно с авиацией ВМС ВСУ, учение по выявлению и уничтожению подводной лодки в условиях активного противодействия противника", - сказано в сообщении.

Кроме того, на фрегате провели учения по преодолению кораблем района с минной опасностью, отражению средств воздушного нападения противника и защиты на незащищенном рейде.

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"По результатам выхода в море командование корабля положительно оценило действия экипажа, особо отметив высокий уровень подготовки артиллеристов, которые осуществили полное накрытие и уничтожение условных целей", - сообщает Генштаб.

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Учения, Черное море, Корабль, Гетьман Сагайдачный, Фрегат.
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