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Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила

Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила

Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
07:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Говорили, что, поскольку на Мануила солнце долго в зените стоит, значит, все растения идут в рост.

Начинает к 30 июня цвести василек в полях. Шиповник роняет лепестки, а речные омуты украшаются большим количеством кувшинок. Кстати, согласно народным поверьям, кувшинки - это русалки, превратившиеся в растения. Поэтому, кувшинку никогда нельзя срезать - убьешь русалку. Принято было в 30 июня разводить костры на берегах озер и рек, чтобы отпугивать злых духов.

В православной церкви 30 июня почитают память трех братьев по имени Исмаил, Мануил и Савел, которые происходили из семьи очень знатного язычника, но при этом их мать была приверженкой христианства и воспитала сыновей по Закону Божию. В зрелом возрасте братьев позвали к императору Юлиану для того чтобы вести переговоры. Однако как только посланники узнали о том, что им предстоит принять участие в языческом празднике, они отказались это сделать, чем вызвали гнев окружающих. Юлиан приказал братьям тотчас же отречься от Христа, но они не согласились на это. Тогда их подвергли большому количеству пыток, а потом обезглавили. Вскоре после их смерти началось почитание трех братьев. На Руси день память трех святых также совместили с праздником "ярилки", который был посвящен Яриле - богу солнца. Так, христианские обычаи перемешались с народными верованиями. В это время проходили гуляния, а потом устраивались ярмарки.

Считалось, что день 30 июня не является "хорошим" с точки зрения защиты от злых сил - человек становится для них уязвимым. Говорили, что по дворам в это время ходит нечисть и жалобно воет. Если выйти из дома - то, по приметам, можно умереть. Поговаривали, что нечистая сила может превратиться в обычное животное, вселиться в него. Так, например, в результате у коровы могло испортиться молоко.

Нельзя было 30 июня ходить к озеру вечером, поскольку, как говорили, у водоема сидела Маниха или Манья, которая красотой кувшинок приманивала красавиц ближе и утаскивала их на дно. Также верили, что Манья и ее дочь ходят ночью по дворам и заманивают людей в леса, чтобы отдать их лешему.

Существовала примета, согласно которой, если много яиц сваришь 30 июня, то куры будут хорошо нестись. Из яиц часто готовили омлеты с сыром, луком, хлебом.

Народные приметы на 30 июня

Гроза 30 июня - будет хороший урожай.

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Частые зарницы - можно надеяться на хороший урожай.

Если кувшинки 30 июня не поднялись из воды примерно к 9 часам - жди похолодания и ненастья.

Нельзя выходить из дома вечером - нечисть заберет.

Вечерняя радуга видна на небе 30 июня - погода будет хорошей.

Багровый закат - скоро поднимается ветер, пойдет дождь.

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