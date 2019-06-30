Именины (День Ангела) Пелагеи: значение имени и поздравления

Святой покровительницей является преподобная Пелагея. Она жила в городе Устюг. Она была призвана Богом служить людям через тяжкий подвиг отречения от разума - высшего дара Божия человеку. Пелагея Устюжская Христа ради юродивая была родом из мещан. Она потеряла мужа и жила вдовой с двумя детьми. Каждый день подвергала она свое тело мукам. Спала она на голых досках, ела только то, что подавали ей добрые люди, а деньги отдавала нищим. Люди почитали ее как молитвенницу и подвижницу. Если заболевал человек, то шли к блаженной Пелагее и просили помолиться о больном. Благодаря ее молитвам больной выздоравливал.
Пелагея не терпит недосказанности, любит докапываться до мелочей, оттого кажется немного занудливой. Умна. Начитанна. Очень интересный собеседник, да и сама питает особое пристрастие к неординарным людям. Весьма привлекательная и своеобразная женщина. Обладает врожденным чувством порядочности, но не очень уверена в себе, и ищет в труде убежища от ударов судьбы.
Не переносит лжи, притворства, лицемерия.
Поздравления
С именинами Пелагею,
Я поздравлю, как сумею,
Будь богата и красива,
Будь мудра и терпелива,
И характером сильна,
Ты для счастья рождена.
Ангел пусть хранит тебя,
По судьбе ведет любя.
Желаю безоблачных дней,
И чтобы любимый был рядом,
Хороших и честных друзей,
Всего, что для радости надо!
Тебе, Пелагея несу
Ко дню именин, поздравления.
Счастливо живи, как в раю.
Желаю добра и веселья!
Поздравим Пелагею дружно!
Желаем - пусть звенят ручьи!
Пусть будет все, что очень нужно!
Пусть всюду музыка звучит.
Желаем радостной работы,
Желаем ей любви всегда.
Пусть не наступит непогода,
Цветет пусть роза у пруда!
Пелагея, с днем ангела, милая!
Желаю успехов и счастья.
Пусть сказка везенья красивая
Придет и прогонит ненастья.
Мечты все твои пусть сбываются,
Решаются пусть все задачи.
А двери судьбы открываются
Навстречу любви и удаче.
Дорогая Пелагея!
Поздравляю тебя с именинами! Такие темпераментные и интересные личности встречаются редко. Ты - удивительная девушка. У тебя огромное и доброе сердце. Я хочу пожелать тебе много счастливых дней и ярких воспоминаний. Пусть сбываются все твои мечты!