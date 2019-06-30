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Именины (День Ангела) Пелагеи: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Пелагеи: значение имени и поздравления
08:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя пришло из Древней Греции.

Святой покровительницей является преподобная Пелагея. Она жила в городе Устюг. Она была призвана Богом служить людям через тяжкий подвиг отречения от разума - высшего дара Божия человеку. Пелагея Устюжская Христа ради юродивая была родом из мещан. Она потеряла мужа и жила вдовой с двумя детьми. Каждый день подвергала она свое тело мукам. Спала она на голых досках, ела только то, что подавали ей добрые люди, а деньги отдавала нищим. Люди почитали ее как молитвенницу и подвижницу. Если заболевал человек, то шли к блаженной Пелагее и просили помолиться о больном. Благодаря ее молитвам больной выздоравливал.

Пелагея не терпит недосказанности, любит докапываться до мелочей, оттого кажется немного занудливой. Умна. Начитанна. Очень интересный собеседник, да и сама питает особое пристрастие к неординарным людям. Весьма привлекательная и своеобразная женщина. Обладает врожденным чувством порядочности, но не очень уверена в себе, и ищет в труде убежища от ударов судьбы.

Не переносит лжи, притворства, лицемерия.

Поздравления

С именинами Пелагею,

Я поздравлю, как сумею,

Будь богата и красива,

Будь мудра и терпелива,

И характером сильна,

Ты для счастья рождена.

Ангел пусть хранит тебя,

По судьбе ведет любя.

 

Желаю безоблачных дней,

И чтобы любимый был рядом,

Хороших и честных друзей,

Всего, что для радости надо!

 

Тебе, Пелагея несу

Ко дню именин, поздравления.

Счастливо живи, как в раю.

Желаю добра и веселья!

Именины (День Ангела) Никиты: значение имени и поздравления

Поздравим Пелагею дружно!

Желаем - пусть звенят ручьи!

Пусть будет все, что очень нужно!

Пусть всюду музыка звучит.

Желаем радостной работы,

Желаем ей любви всегда.

Пусть не наступит непогода,

Цветет пусть роза у пруда!

Пелагея, с днем ангела, милая!

Желаю успехов и счастья.

Пусть сказка везенья красивая

Придет и прогонит ненастья.

 

Мечты все твои пусть сбываются,

Решаются пусть все задачи.

А двери судьбы открываются

Навстречу любви и удаче.

Именины (День Ангела) Кирилла: значение имени и поздравления

Дорогая Пелагея!

Поздравляю тебя с именинами! Такие темпераментные и интересные личности встречаются редко. Ты - удивительная девушка. У тебя огромное и доброе сердце. Я хочу пожелать тебе много счастливых дней и ярких воспоминаний. Пусть сбываются все твои мечты!

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