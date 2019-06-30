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Гройсман: Украинская молодежь - настоящий локомотив изменений

Гройсман: Украинская молодежь - настоящий локомотив изменений
12:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Глава правительства Украины отметил роль молодежи в продвижении западных трендов и выразил надежду на привлечение ее к госслужбе.

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинцев с Днем молодежи.

Текст поздравления передан Департаментом информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Украинская молодежь - настоящий локомотив изменений в нашем обществе, ведь именно молодежь первой приносит в нашу страну современные западные тренды и генерирует прогрессивные идеи. Представители молодого поколения начинают тысячи инициатив, которые формируют лицо нашей страны и меняют ее. Энергия и упорство отечественных молодых людей приводит к появлению настоящей инновационной среды, креативных хабов и сотен стартапов, которые становятся частью мирового технологического прогресса», - отметил премьер.

Гройсман заверил, что в правительстве понимают, насколько важным является привлечение молодежи к реформированию украинского общества и активному участию в социально-политической жизни страны.

Сегодня отмечается День молодежи

«Поэтому мы активно и целенаправленно создаем условия для того, чтобы именно молодые люди попадали на государственную службу и возглавляли наиболее реформаторские направления нашей работы», - добавил он.

Премьер выразил уверенность, что без привлечения молодежи какие-либо качественные изменения к лучшему будут практически невозможны.

Он добавил, что усилия правительства направлены на создание в Украине надлежащих условий для реализации молодежного потенциала.

Гройсман пожелал всем молодым людям успехов и громких достижений.

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Кабмин, Премьер-министр, День молодежи, Владимир Гройсман.
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