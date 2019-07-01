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Sea Breeze-2019: в Одессу прибыли корабли ВМФ США и Румынии

Sea Breeze-2019: в Одессу прибыли корабли ВМФ США и Румынии
08:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В рамках подготовки к учениям "Sea Breeze-2019" в порт Одессы зашли два румынских корвета и американский эсминец USS Carney DDG64.

Сегодня утром к Одессе подошли корабли ВМФ США и Румынии для участия в военных учениях "Sea Breeze-2019".

Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США "USNS Yuma" освободил место эсминцу на причале 1-К и, отшвартовавшись, ушел на большой скорости в открытое море.

Первым к порту подошел румынский корвет "Lastunul", его пришвартовали в Практической гавани. Затем на горизонте появился еще один румынский корвет - "Contraamiral Eustaciu Sebastian".

Однако ему пришлось пропустить в очереди на швартовку американский ракетный эсминец "Carney", который, хотя и подошел чуть позже, имел приоритет в постановке к стенке.

Завтра ожидается приход в Одессу одного из турецких фрегатов.

Sea Breeze 2019: в Украину прибыли самолеты США и Британии.

Ранее, 30 июня, в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019 зашли грузинский катер береговой охраны "Очамчира" и болгарский корвет "Бодрый". Учения "Sea Breeze" стартуют в Украине с 1 июля. Они будут проходить на море, суше, в воздухе и под водой.

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Румыния, Одесса, США, Учения, Черное море, ВМФ, Sea Breeze-2019.
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