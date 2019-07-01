Лунный календарь на июль 2019 года: фазы Луны, благоприятные и неблагоприятные дни

Новости Украины: Лунный календарь на Июль 2019 года с указанием дней новолуния, полнолуния, четвертей Луны, расположением Луны в знаках Зодиака, а также благоприятных и не благоприятных лунных дней.

1 июля 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Вас будут окружать только льстецы, это вам на руку. Среди множества комплиментов и похвал, узрите то, что поможет вам стать лучше и сильнее чем вы есть. Также благоприятное время для смены имиджа, в крайнем случае, просто сделайте новую стрижку.

2 июля 2019 года, 28, 29-1 лунный день, новая Луна в Раке. Сегодня взвешивайте на весах своей совести каждый свой поступок, слово и мысль, не позволяйте искушениям взять над вами верх. Полезно устроить разгрузочный день.

3 июля 2019 года, 1-2 лунный день, растущая Луна в Раке. Сегодня не очень удачный день, все будут путаться под ногами, и стараться помешать воплощению ваших планов в жизнь. Не стоит отвечать той же монетой, не лишайте своих конкурентов надежды на их успех, в итоге именно на вашей стороне окажется победа, а вы останетесь добросердечным человеком.

4 июля 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна во Льве. Посвятите день общению с природой: сходите по грибы или за ягодами, устройте пикник в парке или позагорайте на пляже. Отличная погода и радостное настроение сегодня помогут реализовать эти планы. И пусть весь мир подождет, вы отдыхаете.

5 июля 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна во Льве. Возможно, именно сегодня вы добьетесь своей цели, но не торопитесь афишировать достижения и покровителей, вокруг полно завистников, которые могут спугнуть удачу. Уверенно двигайтесь дальше и рано или поздно все заметят, как вы выросли над собой.

6 июля 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Деве. В этот день все будут нуждаться в вашей помощи и поддержке, лучше не отказывайте, может помочь, сможете только вы. Даже если вы потратите на это весь день, не отчаивайтесь, это лучше чем нажить врагов и всю жизнь оборачиваться чтобы не получить нож в спину.

7 июля 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Деве. Сегодня вы будете больше говорить, чем делать, это может привести к неприятностям. Среди множества дел и хлопот, постарайтесь выделить максимально важные и уделить им все свое внимание, терпение и мастерство, иначе рискуете создать бомбу замедленного действия.

8 июля 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Весах. Это день встреч и приятных знакомств, откройте свое сердце и сами не заметите, как вас начнут окружать верные друзья, которые желают только добра. Вполне возможна встреча с бывшими возлюбленными, которая взбудоражит массу приятных воспоминаний.

9 июля 2019 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Весах. День связан с пробуждением сил природы. Считается, что на человека может снизойти откровение. Не предавайтесь грусти или безделью. если вы давно хотели что-то поменять в своей жизни – сегодня самое время, особенно в первой половине дня. Хорошо отправляться в поездки и путешествия.

10 июля 2019 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Весах. Это день ложного обольщения собственными достижениями: вы можете грешить тщеславием и гордыней. Ни в коем случае не идите на неоправданный риск – авантюры противопоказаны. Воздержитесь от активной деятельности. Отдых, расслабление, медитации – вот что поможет вам преодолеть неприятности этого дня.

11 июля 2019 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Наконец-то идеальное время для отдыха пришло, отложите все хлопоты и отдохните. Сегодняшний день прекрасно подходит для избавления от не нравившихся вам привычек, посвятите время саморазвитию и усовершенствованию.

12 июля 2019 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Повремените со всеми начинаниями, заканчивайте начатое, планируйте будущее. если вы будете контролировать свои эмоции, сегодня вам удадутся любые текущие дела, Чем спокойнее пройдет этот день, тем лучше. Избегайте стрессов.

13 июля 2019 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Стрельце. День предвещает множество дел, с которыми вы физически не сможете справиться, найдите для себя дополнительные ресурсы энергии. Не стоит переживать о том, что о вас подумают, главная задача на сегодня – успеть все.

14 июля 2019 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Не засматривайтесь на то, что есть у других и не завидуйте, научитесь ценить то, что есть у вас. Сегодня возможны конфликты в семье из-за финансовых вопросов. Не жадничайте, иногда можно порадовать себя приятными покупками, не всю же жизнь копить деньги.

15 июля 2019 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Козероге. Будьте осмотрительны, избегайте скандалов и сплетен в этот день, есть риск потерять признание коллег и друзей. Сегодня практически все встревожены, все воспринимают в штыки, так что тщательно подбирайте слова.

16 июля 2019 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Козероге. Хороший день для активных дел, требующих много энергии, для общения с природой и построения творческих замыслов. Сегодня не следует жить по плану: судьба может преподнести неожиданные сюрпризы. Вы можете задавать смелые вопросы – есть шанс, что вы получите честные, искренние ответы.

17 июля 2019 года, 15-16 лунный день, полная Луна в Козероге. Ваше настроение не на высшем уровне, постоянно будет преследовать чувство, что вы чего-то не добились или просто не успели сделать. Не занимайтесь самобичеванием, разберитесь в своих ощущениях и начинайте работать над ошибками. Возможно, вам все только кажется.

18 июля 2019 года, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Водолее. Подходящее время обзавестись союзниками на работе, найдите подход к коллегам и повышение вам гарантировано. В семье также будет царить гармония и уют, сегодня можно ни о чем не волноваться.

19 июля 2019 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Водолее. если этот день не складывается удачно, если все валится из рук, это означает, что срочно нужно что-то менять – и скорее не во внешних обстоятельствах, а в себе. Внимательно слушайте тех, кто сегодня обращается к вам с критикой: они помогут взглянуть на себя трезво, оценить свои достижения, возможности и ресурсы.

20 июля 2019 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Забудьте сегодня о всех проблемах и неприятностях, посвятите себя творчеству, даже если у вас нет способности, важен сам процесс. Это поможет расслабиться и отвлечься от окружающей суеты.

21 июля 2019 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Наилучшее время для отдыха. Благоприятно общение с природой. Хорошо в этот день подумать о традициях своей семьи, предков, о том, как эти традиции поддержать и укрепить. Работайте с информацией, слушайте свой внутренний голос. Старайтесь не поддаваться суете, меньше разговаривайте и больше слушайте.

22 июля 2019 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. День, в который необходимы осторожность и внимательность в выполнении любою дела. Не бросайте начатое, обязательно доводите все до конца. Это время пробуждения скрытых резервов, преобразования природы человека. Для того чтобы воспользоваться такой силой, надо быть абсолютно чистым духовно.

23 июля 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Овне. В этот день нежелательно что-то предпринимать и начинать. Хорошо рассчитываться с долгами, выполнять обещанное, особенно детям. Воздержитесь от посещения больших магазинов и вообще мест с большим количеством народа. Следите за своими мыслями, простите обидчиков.

24 июля 2019 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Овне. День любви, творчества, спонтанности и радости бытия. Будьте к себе внимательны и снисходительны, проявляйте альтруизм, но не расслабляйтесь. Период благоприятен для деловых переговоров – вы сможете достичь взаимопонимания с окружающими. Милосердие и сострадание сегодня просто необходимы.

25 июля 2019 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Весь день вас будут осенять блестящие идеи, все ваши дела увенчаются успехом. А вот в семье, не все так гладко, вы не будете понимать даже элементарных вещей и все воспримите наоборот, будьте аккуратны в своих выражениях и поступках, чтобы не разрушить то, что так усердно строили.

26 июля 2019 года, 24 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Сегодня желательно встать пораньше и сразу же приняться за дела. есть возможность решить в течение дня множество мелких и крупных проблем. Как бы ни складывался день, что бы ни происходило – не позволяйте себе унывать.

27 июля 2019 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. В этот день все предельно агрессивны, лучше оградить себя от всевозможных конфликтов и ссор, оставшись дома. Займитесь генеральной уборкой, она обещает быть успешной.

28 июля 2019 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. День в целом не очень благоприятный, нужно постараться избавиться от негативной энергии. Задумайтесь о своих помыслах. Окажите поддержку тем, кто в ней нуждается. Обостряется "инстинкт толпы", низменные инстинкты, поэтому не стоит следовать своим порывам и потакать желаниям.

29 июля 2019 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Хороший день для планирования семейного бюджета, для написания бизнес-планов, продумывания финансовых и торговых сделок. Планировать можно сколько угодно, но не принимать окончательных решений.

30 июля 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Раке. Дни, граничащие с новолунием, – не для авантюр. Это время покоя, созерцания и размышления. Необдуманные шаги и рискованные операции могут привести к плачевному результату. Сегодня звезды будут благоприятствовать тем, кто четко знает, чего хочет, и умеет правильно планировать свои действия.

31 июля 2019 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Раке. Пора встряхнуться и образумиться, придется немало потрудиться, но результат того достоин. Приложите все усилия, присущую вам настойчивость и серьезность и судьба вознаградит вас вдвойне.