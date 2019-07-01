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Понедельник, 01.07.2019
В Украине стартовали Международные учения "Sea Breeze-2019"
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В Украине стартовали Международные учения "Sea Breeze-2019"

Сегодня в Одессе начались Международные учения "Sea Breeze-2019". Накануне в полевом лагере Международных сил прошел строевой смотр подразделений, которые примут участие в учениях. На плацу, в полной боевой экипировке с штатным оружием, выстроились шеренги военнослужащих, представляющих страны-участницы "Sea Breeze-2019".
Фото: Facebook
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Украина, Одесса, Военные учения, Черное море, Sea Breeze.
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