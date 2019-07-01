В Украине стартовали Международные учения "Sea Breeze-2019" Сегодня в Одессе начались Международные учения "Sea Breeze-2019". Накануне в полевом лагере Международных сил прошел строевой смотр подразделений, которые примут участие в учениях. На плацу, в полной боевой экипировке с штатным оружием, выстроились шеренги военнослужащих, представляющих страны-участницы "Sea Breeze-2019".