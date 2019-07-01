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НАБУ завершило расследование убытков УЗ почти на 40 млн грн.

НАБУ завершило расследование убытков УЗ почти на 40 млн грн.
14:49 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Украины: НАБУ завершило досудебное расследование хищения 39,8 млн грн чиновниками Укрзализныци.

Детективы НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения 39,8 млн гривен убытков филиалу "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Расследование касалось "заимствования дизельного топлива в ООО "Вог Аэро Джет ".

Отмечается, что 1 июля 2019 года подозреваемым - начальнику и заместителю начальника Филиала - и их защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

В ведомстве добавили, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением").

Детективы НАБУ установили, что в декабре 2015 и марте 2016 года филиал "ЦЗВ" получил от ООО "Вог Аэро Джет" 30 тыс. тонн дизельного топлива в долг, которые должен был вернуть до 1 марта 2016 года, или же оплатить штраф - в размере 2-2,7 млн грн за каждый день просрочки.

Возвращать долг филиал начал только 29 марта 2016 года, завершив этот процесс в мае.

Однако следствие считает, что чиновники филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 года уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива.

К тому же, топливо одолжила филиалу та самая компания, которая выиграла ее конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым. Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено – обвинительный акт в марте 2019 по этому эпизоду направлены в суд, отмечают в бюро.

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Указано также, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года.

23 мая двум бывшим чиновникам филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" сообщили о подозрении.

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Укрзализныця, SAP, НАБУ, УЗ.
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