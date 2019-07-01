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50-й аэропорт в мире изменил написание названия Kiev на Kyiv

50-й аэропорт в мире изменил написание названия Kiev на Kyiv
17:59 Сегодня Телеграф УНИАН фото: facebook МИД Украины

Новости Украины: На информационном табло авиарейсов указывается правильная транслитерация Киева.

Международный аэропорт Каира стал 50-м в мире в правильном написании транслитерации Киева - Kyiv. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

"50-й аэропорт мира и второй по загруженности Африки Международный аэропорт Каира (Cairo International Airport) присоединяется к #CorrectUA и отныне использует #KyivNotKiev", - говорится в сообщении.

Также сказано, что пассажиропоток этого аэропорта в 2018 году составил около 18 млн человек.

"Большое спасибо коллегам Посольства Украины в Египте. Ждем новостей от других аэропортов Египта, ведь именно эта страна занимает место лидера в мире среди стран, показавших наибольший прирост количества туристов", - отметили в МИД.

В аэропорту Торонто изменили названия украинских городов

Напомним, с октября 2018 года МИД начал онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается приобщиться к коррекции в иностранном написании названий украинских городов.

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Аэропорт, Самолет, МИД Украины, Kyiv, KyivNotKiev.
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