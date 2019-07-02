Обстрел медиков на Донбассе: Данилюк обещает рассмотреть ситуацию в ТКГ

Новости Украины: Данилюк заявляет, что ситуация с обстрелом медиков будет рассмотрена в рамках заседания ТКГ.

Обстрел террористами украинского санитарного автомобиля под Водяным обязательно будет рассмотрен в рамках заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом написал секретарь Совета национальной совета безопасности и обороны Александр Данилюк в Facebook.

"Стрелять в медиков, когда они занимаются эвакуацией раненых - все равно что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права. Такие проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта в Донбассе", - заявил Данилюк.

Он также выразил искренние соболезнования семьям и друзьям погибших.

"Ситуация обязательно будет рассмотрена в рамках заседания Трехсторонней контактной группы", - подчеркнул он.