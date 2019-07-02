Именины (День Ангела) Ивана: значение имени и СМС поздравления

Новости Украины: Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает "помилованный Богом".

На латыни имя Иван читается как Айван. Во второй половине ХХ века мода на славянские имена распространилась в испаноязычных и португалоязычных странах, в этих странах помимо родных для них имен Хуан и Жан появились имена Иван и Эван.

У имени Иван множество аналогов в различных странах. Так, например, в Германии Ивана будут звать Иоганн, Йоханн, Ганс, в Италии – Джованни, Джанни, в Англии – Джон, во Франции – Жан, в Армении – Ованес, Оганес, в Испании – Хуан, в Сербии – Йован, в Финляндии, Эстонии, Швеции – Юхан, в Грузии – Вано, в Польше, Чехии, Нидерландах – Ян, у мусульман – Яхья (исламский пророк, соответствующий библейскому Иоанну Крестителю).

Для имени Иван существуют женские формы этого имени – Иоанна, Иванна. Существует ударение в имени Иван как на первый, так и на второй слоги.

Иван – активный и волевой человек, отличающийся завидной быстротой реакции. По складу характера Ваня – холерик, поражающий окружающих своим взрывным характером.

На самом деле характер человека по имени Иван очень противоречив. В нем в одинаковой мере сочетаются слабость и сила, открытость и любовь схитрить, добродушие и коварство. Сложный характер обрекает Ивана на сложную жизнь, наполненную препятствиями и ухабами. Этот мужчина с честью выносит все испытания благодаря своей выносливости. К желаемой цели Иван идет спокойно и настойчиво, не сворачивая с прямого пути. Иногда в моменты, когда до желаемого осталось лишь протянуть руку, Иван внезапно отказывается от этого.

Мужчина с именем Иван обладает широкой, разносторонней натурой. При этом он сторонник сохранения обычаев. Ваня относится к тому числу мужчин, которые высоко ценятся среди других людей. Он открыт и отзывчив, не замедлит помочь.

Иван не наделен в должной мере интуицией. Он часто не может выбрать, сильно нервничает и в итоге совершает промах. Мужчина не обладает быстрым умом. Он может долго обдумывать одну проблему, не в состоянии быстро принимать решение.

Иван не приемлет компромиссов. Он обладает высокой нравственностью, очень предан близким. Если друзья допускают в общении с ним какой-либо нечестный поступок, то это очень ранит Ивана.

Среди увлечений Ивана обязательно присутствуют рыбалка и футбол. Кроме того, мужчина старается быть в курсе всех политических событий. Он всегда рад гостям и готов заводить новые знакомства.

Для Ивана нет ограничений в профессиях. С одинаковой вероятностью он может стать и мастером-лесорубом, и возвышенным поэтом, и смелым летчиком. Душа этого человека полностью открыта миру.

Поздравления

Много девушек попало

В твой опаснейший капкан.

И умен, и предприимчив,

Славный парень наш Иван.

Я желаю быть здоровым,

С чувством юмора дружить.

Никогда не падать духом,

С позитивом в сердце жить.

Принимай поздравленья, Иван!

Будь всегда на волне позитива,

Пусть развеется скуки туман,

Будь уверенным, смелым, красивым!

Победи сто невзгод, сто дорог,

Сто вершин покори, не робея,

Чтоб легко подытожить ты смог:

Я такой! Я смогу! Я сумею!

Поздравляем с праздником!

Ты, Иван, прими

Наши пожелания

Радости, любви.

Пусть работа спорится,

Достигай вершин.

Все, что тебе хочется,

Чтоб ты совершил.

Дома пусть все ладится,

Будет в нем покой,

Счастье не кончается,

В доме будь главой.

Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, весёлого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

***

Иван, дружище, с днем рождения!

Прими на счастье поздравок!

Тебе успеха мы желаем!

Чтоб было все по жизни ОК!

Хватай за хвост свою удачу,

И никогда не отпускай!

Желаем на Карибах дачу!

Любви! Живи и процветай!

Как утро прекрасен Иван,

Как полдень Ванюша жарок,

Как ночь загадочен он,

Ваня — ты жизни подарок!

Как сердца ты — милый стук,

Как ветер, что рвется в оконце,

Ты — лучший на свете друг,

Ты — как яркое солнце!

Ванечка, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать радужной жизни, насыщенной яркими моментами, счастливыми событиями, радостными эмоциями, неутомимой деятельностью, великими успехами и настоящим весельем.