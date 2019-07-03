Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий

Новости Украины: 1 июля 2019 увеличили пенсии для категорий пенсионеров, которые имели большой стаж, но невысокие зарплаты.

В Украине 1 марта 2020 года состоится очередной массовый перерасчет пенсий и их повышение для всех категорий пенсионеров. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщается на Правительственном портале.

"С 1 января 2020 года на 25% (вырастут пенсии - ред.) для военных пенсионеров, а следующий массовый перерасчет пенсий произойдет автоматически 1 марта 2020 года", - сказал он.

Гройсман напомнил, что с 1 июля этого года увеличены пенсии для категорий пенсионеров, которые имели большой стаж, но невысокие зарплаты. "Это очередной шаг изменений в пенсионной системе. И правительство сейчас заботится о социальном обеспечении украинского пенсионера", - заверил Гройсман.

При этом Премьер-министр подчеркнул, что это уже пятый перерасчет, и он затронул не только пенсионеров с небольшими пенсиями, которые отныне будут составлять не менее 2 тыс. грн, но и чернобыльцев. Для некоторых категорий ликвидаторов пенсии вырастут вдвое, заверил глава правительства.

«Я социальный Премьер, и это мне болит. Хочу, чтобы мы ускорялись в этом вопросе», - отметил Гройсман.