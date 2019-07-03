Супрун: гарантированные медуслуги заменят псевдобесплатную медицину

Новости Украины: В 2020 году медицинские учреждения будут получать оплату за медицинские услуги по программе медицинских гарантий по договорам с Национальной службой здоровья.

Осенью этого года Минздрав планирует представить программу по гарантированным медицинским услугам, что должна заменить "псевдобесплатную медицину". Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Программа медицинских гарантий - это пакет гарантированных медицинских услуг. В 2019 году мы впервые в истории Украины будем представлять такой перечень. Он должен заменить псевдобесплатную медицину. Перечень является базовым набором жизненно необходимых медицинских услуг. Для того, чтобы в 2020 году в Украине заработала программа медицинских гарантий, необходимо, чтобы осенью 2019 года все учреждения специализированной помощи подписали договоры с НСЗУ: нужно автономизироваться, компьютеризироваться и иметь соответствующее оборудование", - отметила Супрун.

"В гарантированный пакет войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь", - отметила Супрун.