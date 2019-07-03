Скачать
Среда, 03.07.2019
Зеленский: Украина будет идти в Европу и приближать страну к НАТО
Зеленский: Украина будет идти в Европу и приближать страну к НАТО
Трюдо: Канада добавила Украину в список стран для продажи канадского оружия
Трюдо: Канада добавила Украину в список стран для продажи канадского оружия
Мугуруса завершила свое выступление на Уимблдоне
Мугуруса завершила свое выступление на Уимблдоне
Как изменили звезды, которые были популярны в 1990-2000-х годах (Фото)
Как изменили звезды, которые были популярны в 1990-2000-х годах (Фото)

Супрун: гарантированные медуслуги заменят псевдобесплатную медицину

Супрун: гарантированные медуслуги заменят псевдобесплатную медицину
06:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В 2020 году медицинские учреждения будут получать оплату за медицинские услуги по программе медицинских гарантий по договорам с Национальной службой здоровья.

Осенью этого года Минздрав планирует представить программу по гарантированным медицинским услугам, что должна заменить "псевдобесплатную медицину". Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Программа медицинских гарантий - это пакет гарантированных медицинских услуг. В 2019 году мы впервые в истории Украины будем представлять такой перечень. Он должен заменить псевдобесплатную медицину. Перечень является базовым набором жизненно необходимых медицинских услуг. Для того, чтобы в 2020 году в Украине заработала программа медицинских гарантий, необходимо, чтобы осенью 2019 года все учреждения специализированной помощи подписали договоры с НСЗУ: нужно автономизироваться, компьютеризироваться и иметь соответствующее оборудование", - отметила Супрун.

"В гарантированный пакет войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь", - отметила Супрун.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Медицина, Медуслуги, Ульяна Супрун, Псевдобесплатная медицина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий
02 Фриланд: Россию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ
03 Зеленский: Украина и Канада сделают все для освобождения моряков
04 Врачи назвали напитки, очищающие организм от паразитов
05 Избирательный кодекс: депутаты рассмотрели 2,3 тыс. поправок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Литве
Литва примет конференцию по реформам в Украине
С начала июля в Украине можно строить автоматизированные паркинги
Теперь в Украине можно строить автоматизированные паркинги
Компания &quot;IKEA&quot; зайдет на украинский рынок в конце 2019 года
"IKEA" зайдет в Украину до конца 2019 года
Медики рассказали, как кофе влияет на похудение
Медики рассказали, как кофе влияет на похудение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь