Приметы и обряды на 3 июля - День Мефодия-перепелятника

Новости Украины: В этот день можно не только разбогатеть сказочно, но и направить свою судьбу к успеху и удаче.

Традиции на 3 июля

Этот день был праздником охотников, любителей перепелиного промысла. Хлеба уже почти поспели, и в полях - изобилие этих птиц. Охота на них считалась легкой, и в этот день каждый охотник стремился принести хоть одну птицу домой - на счастье, тогда все лето охота его была удачной. Найти птиц тоже было легко: считалось, что если над озимым хлебом носится паутина, летает мошкара, то где-то рядом затаились птицы. Этот день и следующий обычно отличались сильными грозами. В это время всходит поздний картофель.

Приметы на 3 июля

На Мефодия дождь - идти ему еще сорок дней.

Паук снова плетет паутину - перемена погоды к лучшему.

Если пауки не плетут паутину и даже уничтожают старую - впереди затяжное ненастье с сильными ветрами.

Если пауки старательно плетут паутину - теплая и солнечная погода простоит еще несколько дней.

Если муравьи прячутся в муравейник - жди сильного ветра.

Если лебеди кричат вечером - жди ненастья.

Как наладится дождик лить - рожь повалит, горох отяжелит, вечерами станет мглисто, зябко да комаристо.

Летят тенета - удачная охота.

Перепела прилетают близко к деревне - к суровой зиме.

Перепел беспрестанно кричит - к дождю.

Толстая паутина дождь предвещает, охоту на перепелов укрощает.