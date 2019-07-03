Раде предлагают закон против мата

Новости Украины: Раде предлагают очистить украинский язык от нецензурных слов и принять меры по противодействию сквернословию.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата – "О противодействии сквернословию".

Автором законодательной инициативы против матерных слов выступила нардеп Ольга Богомолец.

Проект зарегистрировали 2 июля.

Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать украинский язык. Об этом он сказал в ходе встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады 2 июля в Торонто.

Напомним, постановление правительства об утверждении новой редакции украинского правописания оспаривает 12-летний ребенок, ученица 7-го класса из Херсона Юлия Пиргас.

22 мая правительство приняло новое Украинское правописание, которое предусматривает ряд изменений в написании привычных для нас слов.