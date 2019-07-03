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Исследование: избиратели каких партий поддерживают введение миротворцев на Донбасс

Исследование: избиратели каких партий поддерживают введение миротворцев на Донбасс
14:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Большинство сторонников "Евросолидарности" и "Голоса" поддерживают введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса.

Более 70% украинских избирателей, готовых голосовать на внеочередных парламентских выборах за кандидатов от партий "Европейская солидарность" и "Голос", поддерживают введение международных миротворческих сил на оккупированные территории Донбасса, свидетельствуют результаты социсследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно результатам социсследования, обнародованным в среду в Киеве, предложение о введении миротворческих сил на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей поддерживают:

  • 72,3% избирателей партии "Голос";
  • 70,9% - "Европейской солидарности";
  • 59,4% - "Батькивщины";
  • 54,3% - "Слуги народа";
  • 32% - "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Всего по Украине за введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса 55,5% избирателей.

В то же время не поддерживают введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса:

  • 50,3% электората партии "Оппозиционной платформы – За жизнь";
  • 25,5% – "Батькивщины";
  • 24,9% – "Слуги народа";
  • 17,6% – "Евросолидарности";
  • 11,9% – "Голоса". 

По всей Украине не поддерживают идею введения миротворцев на Донбасс 24,8% населения.

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Затруднились ответить на этот вопрос 19,6% респондентов по всей Украине.

Опрос проводился с 13 по 20 июня во всех регионах Украины кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Донбасс, Опрос, Миротворцы ООН, Выборы в Раду, ОРДЛО.
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