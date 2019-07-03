Исследование: избиратели каких партий поддерживают введение миротворцев на Донбасс

Более 70% украинских избирателей, готовых голосовать на внеочередных парламентских выборах за кандидатов от партий "Европейская солидарность" и "Голос", поддерживают введение международных миротворческих сил на оккупированные территории Донбасса, свидетельствуют результаты социсследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Согласно результатам социсследования, обнародованным в среду в Киеве, предложение о введении миротворческих сил на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей поддерживают:
Всего по Украине за введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса 55,5% избирателей.
В то же время не поддерживают введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса:
По всей Украине не поддерживают идею введения миротворцев на Донбасс 24,8% населения.
Затруднились ответить на этот вопрос 19,6% респондентов по всей Украине.
Опрос проводился с 13 по 20 июня во всех регионах Украины кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.