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Порошенко призвал выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации

Порошенко призвал выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации
06:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Активисты партии Порошенко "Европейская Солидарность" намерены 4 июля провести акцию протеста против отмены закона о люстрации.

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста 4 июля против отмены закона о люстрации у здания Конституционного суда (КС) Украины на ул.Жилянской в Киеве.

"Призываю всех неравнодушных прийти завтра в 9:30 к стенам КС. Реванш не пройдет! Украина победит!", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что "в руках судей Конституционного суда - возможное решение о возвращении к власти людей, которые пять лет ненавидели Революцию Достоинства и которые все пять лет мечтали о реванше".

"Мы не будем спокойно молчать и ждать возвращения в 2013-й год. Моя политическая сила "Европейская Солидарность" вместе с другими общественными организациями и движениями под стенами Конституционного Суда потребует справедливого и единственно верного решения. Люстрация - это путь к политическому очищению Украины от ее авторитарного прошлого!", - добавил Порошенко.

Как сообщалось, активисты партии Порошенко "Европейская Солидарность" намерены 4 июля в 9.30 провести акцию протеста против отмены закона о люстрации у здания Конституционного суда Украины.

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Все по теме:

Акция, Петр Порошенко, закон о люстрации, Европейская солидарность.
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