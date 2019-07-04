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Четверг, 04.07.2019
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Приметы и обряды на 4 июля - Ульянов день
Приметы и обряды на 4 июля - Ульянов день

Приметы и обряды на 4 июля - Ульянов день

Приметы и обряды на 4 июля - Ульянов день
07:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Приметы на 4 июля говорят, что, кто с близким человеком расстанется, тот больше никогда его не увидит.

Традиции на 4 июля

Про этот день рассказывали в народе такую историю. Ходил Ульян по лугам и полям, свою Ульяну звал, а Ульяна сидела на берегу реки и на воду бегущую смотрела. Только к вечеру опомнилась Ульяна, побежала на луг - а Ульян уж к реке другой тропкой пошел. Так и не встретились Ульян с Ульяной. В народе об этой несбыточной встрече говорили: "Ульян кличет Ульяну, а Ульяна - Ульяна", "Ульян Ульяне в лицо не глянет".

В эти дни зацветает липа, которая способна избавить от сглаза. Считалось, что тот, кто срубит это дерево, в лесу непременно заблудится, а если липа возле дома засохла - к плохим переменам в доме и семье.

Знаменательные события в истории: 4 июля 2019 года

Приметы на 4 июля

Если ветер поворачивается за солнцем до обеда, а после в обратную сторону - будет хорошая погода.

Гремит протяжно - к долгому ненастью.

Если после дождя солнце ярко сияет и печет - до вечера опять будет дождь.

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