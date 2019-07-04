Самые популярные гадания на Ивана Купала

День Ивана Купала – самый загадочный, таинственный и мистический народный праздник. Чарующей магией, исходящей от величайших земных стихий – Солнца, Воды и Огня пронизана его атмосфера. Отмечаемый с языческих времен нашими предками в день солнцестояния, он служил поклонению всемогущим богам "Яриле" и "Купале", обладающим огромной животворной энергией, дающей жизнь и плодоносность всему живому на земле. Люди искренне верили, что в купальскую ночь вся окружающая природа наделяется чародейской силой, способна разговаривать и предсказывать будущее.
Гадание на костре
Гадания на священном костре – одно из самых любимых ритуалов купальской ночи. Чарующее пламя костра, освещающее тьму, создает волшебную атмосферу и энергетическое поле для гаданий. Чтобы узнать, что готовит судьба в ближайшее время, следует с разбега перепрыгнуть через огонь купальского костра. Когда языки пламени не дотронулись до вас – это добрый знак успеха в любви и предсказание скорой свадьбы и счастливой семейной жизни. А если огонь зацепил ноги или одежду вам сулит немало жизненных испытаний и разочарование в любимом человеке.
Гадание на суженого по Купальскому венку
Венок издавна считается символом бесконечности вселенной, круговорота сил, заложенных в природе и оберегом от нечистой силы, порчи и сглаза. Канун купальской ночи посвятите сплетению венка из полевых трав и цветов. Перед закатом солнца загадайте на своего суженого и опустите венок плыть по воде:
Если у девушки нет жениха на Ивана Купала, когда догорает Купальский костер надо загадать, кто будет суженым и бросить венок в костер, после того, как через него уже прыгали влюбленные пары. Если на лету ваш венок поймает молодой человек – он и будет в дальнейшем вашим суженым. Когда несколько девушек, имеющих любимых парней, бросят в костер свои венки, то чей венок сгорит первый, та девушка раньше подруг пойдет под венец.
Гадание на венках на исполнение желания
Чтобы узнать исполнится ли ваше заветное желание, также как и при гадании на суженого надо сплести венок, но обязательно вплести в него листья лопуха, траву медвежьего ушка, богородскую траву и цветущую иван-да-марью. В центр венка поместите горящую свечку или лучину. Загадывая желание, спускайте венок на воду и следите за его поведением:
Сплетая венок из березовых веток, гадали на здоровье в предстоящем году. Когда брошенный в воду венок уплывал далеко – означало крепкое здоровье и долгую жизнь, возвращался назад – предвещало болезни, а если быстро шел ко дну – служило предвестником смерти.
Гадание по кругам на воде
О своем ближайшем будущем можно узнать гадая по кругам на воде. Загадав в купальскую ночь свое сокровенное желание, наполните большую миску водой и, бросив в нее камушек, сосчитайте расходящиеся круги. Насчитали четное количество – желанию суждено воплотиться в жизнь, а получилось нечетное количество кругов – ваши желания окажутся несбыточными.
Гадание с помощью луковицы
Девушки, собравшись вместе в день Ивана Купалы выбирают себе луковицы и запоминают каждая свою. После чего, загадывая желание выйти замуж высаживают свои луковички в землю. Чья луковица прорастет быстрее, та девушка раньше других наденет венчальный наряд и вступит в брак.
Гадание на ромашке
Чтобы узнать будете ли вы вместе этот год со своим любимым, погадайте в Иванов день на ромашке. Чтобы провести магический ритуал, налейте в таз воду и опустите туда два цветочка ромашки без стебелька, заранее их первыми буквами ваших имен. Если цветы поплывут рядышком, то ваша пара вместе будет идти по жизни, а когда ромашки разойдутся в противоположные стороны, то вам предстоит разлука.
Гадание с помощью одуванчика
На Ивана Купала, сорвав одуванчик с белой пушистой шапочкой, загадайте сокровенное желание и со всей силой дуньте на него. Если весь пух с шапки одуванчика улетит – желание непременно скоро исполнится, если улетит половина шапки – желание сбудется, но не так скоро как хочется, а если шапочка одуванчика практически останется неизменной – желанию осуществиться не суждено.
Гадание на листке с дерева
По поведению листочка дерева можно узнать об отношении к вам любимого человека. Чтобы погадать, надо сорвать зеленый листочек с любого деревца. На листочке выведите первую букву возлюбленного и подбросьте его вверх. Если листок взлетит высоко и будет парить в воздухе – будьте уверены в любви вашего избранника. Когда листочек полетит низко, подгоняемый ветром – предстоит романтическое свидание, а если станет кружиться – ожидается бурная и самозабвенная любовь, но если лист моментально коснется земли, то избранник вас либо не любит, либо скоро разлюбит.
Гадание по веткам березы
Как сложиться жизнь в этом году можно узнать, гадая купальским днем на березовых веточках. Сломав с березы семь любых небольших веточек, надо сложить их вместе, а потом с закрытыми глазами выбрать одну из них. Оказалась ветка ровной и гладенькой – это предвещает благополучную жизнь без потрясений, а когда попалась кривая – ожидаются всякие преграды на жизненном пути.
Гадание на персиковой косточке
Кушая в купальский день персик, думайте постоянно о своем желании. Оставшуюся косточку внимательно осмотрите. Когда вы найдете там хотя бы одну ровную линию – произойдет исполнение желания.
Гадание на свечном воске
Чтобы узнать свое будущее по воску свечи надо купить в церкви свечку и разломив ее на несколько частей, расплавить воск. Далее растопленный воск вылейте в посуду, наполненную холодной водой. Полученные из застывшего воска фигурки предвещают события в будущем:
Погадав в наполненную волшебством купальскую ночь, ложитесь спать, заранее положив под подушку семь разных полевых цветов, сорванных на рассвете дня Ивана Купала. В эту ночь вы увидите вещий сон, предвещающий добрые перемены в жизни.