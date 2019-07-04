Самые популярные гадания на Ивана Купала

Новости Украины: По новому летоисчислению Ивана Купала отмечается 7 июля и уже не связан с днем летнего солнцестояния, хотя большинство эзотериков продолжают праздновать его именно 22 июня.

День Ивана Купала – самый загадочный, таинственный и мистический народный праздник. Чарующей магией, исходящей от величайших земных стихий – Солнца, Воды и Огня пронизана его атмосфера. Отмечаемый с языческих времен нашими предками в день солнцестояния, он служил поклонению всемогущим богам "Яриле" и "Купале", обладающим огромной животворной энергией, дающей жизнь и плодоносность всему живому на земле. Люди искренне верили, что в купальскую ночь вся окружающая природа наделяется чародейской силой, способна разговаривать и предсказывать будущее.

Гадание на костре

Гадания на священном костре – одно из самых любимых ритуалов купальской ночи. Чарующее пламя костра, освещающее тьму, создает волшебную атмосферу и энергетическое поле для гаданий. Чтобы узнать, что готовит судьба в ближайшее время, следует с разбега перепрыгнуть через огонь купальского костра. Когда языки пламени не дотронулись до вас – это добрый знак успеха в любви и предсказание скорой свадьбы и счастливой семейной жизни. А если огонь зацепил ноги или одежду вам сулит немало жизненных испытаний и разочарование в любимом человеке.

Гадание на суженого по Купальскому венку

Венок издавна считается символом бесконечности вселенной, круговорота сил, заложенных в природе и оберегом от нечистой силы, порчи и сглаза. Канун купальской ночи посвятите сплетению венка из полевых трав и цветов. Перед закатом солнца загадайте на своего суженого и опустите венок плыть по воде:

сразу потонет венок – не видать замужества, суженый либо разлюбит, либо обманет;

расплетется венок на воде – в этом году не для вас сыграют "Марш Мендельсона";

вернется венок к вашему берегу – не ждите свадьбы в этом году;

уплывет венок к дальнему берегу – ждите суженого с той стороны и свадьбы.

Гадание на суженого по Купальскому венку и Купальскому костру

Если у девушки нет жениха на Ивана Купала, когда догорает Купальский костер надо загадать, кто будет суженым и бросить венок в костер, после того, как через него уже прыгали влюбленные пары. Если на лету ваш венок поймает молодой человек – он и будет в дальнейшем вашим суженым. Когда несколько девушек, имеющих любимых парней, бросят в костер свои венки, то чей венок сгорит первый, та девушка раньше подруг пойдет под венец.

Гадание на венках на исполнение желания

Чтобы узнать исполнится ли ваше заветное желание, также как и при гадании на суженого надо сплести венок, но обязательно вплести в него листья лопуха, траву медвежьего ушка, богородскую траву и цветущую иван-да-марью. В центр венка поместите горящую свечку или лучину. Загадывая желание, спускайте венок на воду и следите за его поведением:

быстро отплывает от берега и уплывает с горящей свечой далеко –желание скоро осуществится;

возвратился назад к берегу – желанию не суждено сбыться;

остановился венок посредине водоема – проживете год без перемен, но и без проблем;

уплыл ваш венок дальше других – этот год будет счастливым для вас;

свечка в венке горит дольше других – ожидается долгая жизнь;

Гадание на березовом венке

Сплетая венок из березовых веток, гадали на здоровье в предстоящем году. Когда брошенный в воду венок уплывал далеко – означало крепкое здоровье и долгую жизнь, возвращался назад – предвещало болезни, а если быстро шел ко дну – служило предвестником смерти.

Гадание по кругам на воде

О своем ближайшем будущем можно узнать гадая по кругам на воде. Загадав в купальскую ночь свое сокровенное желание, наполните большую миску водой и, бросив в нее камушек, сосчитайте расходящиеся круги. Насчитали четное количество – желанию суждено воплотиться в жизнь, а получилось нечетное количество кругов – ваши желания окажутся несбыточными.

Гадание с помощью луковицы

Девушки, собравшись вместе в день Ивана Купалы выбирают себе луковицы и запоминают каждая свою. После чего, загадывая желание выйти замуж высаживают свои луковички в землю. Чья луковица прорастет быстрее, та девушка раньше других наденет венчальный наряд и вступит в брак.

Гадание на ромашке

Чтобы узнать будете ли вы вместе этот год со своим любимым, погадайте в Иванов день на ромашке. Чтобы провести магический ритуал, налейте в таз воду и опустите туда два цветочка ромашки без стебелька, заранее их первыми буквами ваших имен. Если цветы поплывут рядышком, то ваша пара вместе будет идти по жизни, а когда ромашки разойдутся в противоположные стороны, то вам предстоит разлука.

Гадание с помощью одуванчика

На Ивана Купала, сорвав одуванчик с белой пушистой шапочкой, загадайте сокровенное желание и со всей силой дуньте на него. Если весь пух с шапки одуванчика улетит – желание непременно скоро исполнится, если улетит половина шапки – желание сбудется, но не так скоро как хочется, а если шапочка одуванчика практически останется неизменной – желанию осуществиться не суждено.

Гадание на листке с дерева

По поведению листочка дерева можно узнать об отношении к вам любимого человека. Чтобы погадать, надо сорвать зеленый листочек с любого деревца. На листочке выведите первую букву возлюбленного и подбросьте его вверх. Если листок взлетит высоко и будет парить в воздухе – будьте уверены в любви вашего избранника. Когда листочек полетит низко, подгоняемый ветром – предстоит романтическое свидание, а если станет кружиться – ожидается бурная и самозабвенная любовь, но если лист моментально коснется земли, то избранник вас либо не любит, либо скоро разлюбит.

Гадание по веткам березы

Как сложиться жизнь в этом году можно узнать, гадая купальским днем на березовых веточках. Сломав с березы семь любых небольших веточек, надо сложить их вместе, а потом с закрытыми глазами выбрать одну из них. Оказалась ветка ровной и гладенькой – это предвещает благополучную жизнь без потрясений, а когда попалась кривая – ожидаются всякие преграды на жизненном пути.

Гадание на персиковой косточке

Кушая в купальский день персик, думайте постоянно о своем желании. Оставшуюся косточку внимательно осмотрите. Когда вы найдете там хотя бы одну ровную линию – произойдет исполнение желания.

Гадание на свечном воске

Чтобы узнать свое будущее по воску свечи надо купить в церкви свечку и разломив ее на несколько частей, расплавить воск. Далее растопленный воск вылейте в посуду, наполненную холодной водой. Полученные из застывшего воска фигурки предвещают события в будущем:

кольцо и свеча означают свадьбу;

кошелек, монетка, сундучок сулят богатство;

сердечко предвещает любовь;

флаг – нежданные гости;

звезда сулит удачи;

фигурка, похожая на собаку – к новому другу;

цветы или цветок – к свиданию с новым знакомым.

Погадав в наполненную волшебством купальскую ночь, ложитесь спать, заранее положив под подушку семь разных полевых цветов, сорванных на рассвете дня Ивана Купала. В эту ночь вы увидите вещий сон, предвещающий добрые перемены в жизни.