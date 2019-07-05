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Количество засекреченных позиций гособоронзаказа будет значительно сокращено

Количество засекреченных позиций гособоронзаказа будет значительно сокращено
07:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: В Украине рассекретят государственный оборонный заказ.

В следующем фискальном году количество засекреченных позиций в государственном оборонном заказе будет существенно сокращено.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Уже было сказано о необходимости снятия грифа "секретно" со значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся схемы. В СНБО недавно было проведено совещание и решено, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа", - сказал Аваков.

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Он добавил, что такой шаг откроет возможность проведения конкурсных закупок. "Это - составляющая совершенно другой философии", - подчеркнул министр.

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Все по теме:

Минобороны, СНБО, Арсен Аваков, ГОЗ, Гособоронзаказ.
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