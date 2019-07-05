Погода на выходные: где ждать дождей

Украине в пятницу, 5 июля, осадков не ожидается, температура днем 21-26 °, лишь в южной части поднимется до + 30°.
"5 июля переменная облачность. Без осадков, лишь днем на Правобережье местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с ", - говорится в сообщении Гидрометцентра.
Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.
В выходных, 6-7 июля, сохранится переменная облачность.
6 июля ночью в северных, центральных и южных областях, днем в Крыму, Приазовье и восточных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.
Прогноз погоды на субботу, 6 июля, в городах Украины:
7 июля без осадков, лишь днем в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы.
Температура ночью будет составлять 9-14°, днем 20-25°; на юге страны ночью 14-19°, днем 6 июля 24-29°, 7 июля 28-33°.
В течение 8-9 июля на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Температура ночью 9-14°, днем 19-25°; в южной части ночью 13-19°, днем 24-29°.
В Киеве и Киевской области 5 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью в столице 11-13°, днем 23-25°; по области ночью 9-14°, днем 21-26°.
Ночью 6 июля и днем 7 июля в Киеве местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в остальное время без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м /с.
Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. 8-9 июля в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы, лишь ночью 9 июля без осадков.Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.