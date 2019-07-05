Погода на выходные: где ждать дождей

Новости Украины: На юге и востоке страны 6 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами, на остальной территории Украины облачно, но сухо.

Украине в пятницу, 5 июля, осадков не ожидается, температура днем 21-26 °, лишь в южной части поднимется до + 30°.

"5 июля переменная облачность. Без осадков, лишь днем на Правобережье местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с ", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.

В выходных, 6-7 июля, сохранится переменная облачность.

6 июля ночью в северных, центральных и южных областях, днем в Крыму, Приазовье и восточных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Прогноз погоды на субботу, 6 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Львов – +23...+25, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +23...+25, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Луцк – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Ровно – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Житомир – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Винница – +23...+25, переменная облачность, без осадков

Одесса – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Николаев – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Херсон – +25...+27, кратковременный дождь, гроза

Симферополь – +26...+28, кратковременный дождь, гроза

Кропивницкий – +23...+25, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Сумы – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Полтава – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Днепр – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +25...+27, кратковременный дождь, гроза

Донецк – +23...+25, кратковременный дождь, гроза

Луганск – +22...+24, кратковременный дождь, гроза

Харьков – +22...+24, кратковременный дождь, гроза

Киев – +21...+23, переменная облачность, без осадков

7 июля без осадков, лишь днем в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью будет составлять 9-14°, днем 20-25°; на юге страны ночью 14-19°, днем 6 июля 24-29°, 7 июля 28-33°.

В течение 8-9 июля на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 9-14°, днем 19-25°; в южной части ночью 13-19°, днем 24-29°.

В Киеве и Киевской области 5 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице 11-13°, днем 23-25°; по области ночью 9-14°, днем 21-26°.

Ночью 6 июля и днем 7 июля в Киеве местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в остальное время без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м /с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. 8-9 июля в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы, лишь ночью 9 июля без осадков.Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.