Именины (День Ангела) Геннадия: значение имени и поздравления в стихах

Новости Украины: Имя Геннадий в переводе с греческого языка означает "благородный", "благородного происхождения".

Имя Геннадий появилось как краткая форма некоторых двухосновных (имеющих в своей основе два корня) древнегреческих имен, таких как Диоген или же Гермоген, где "генос" (а чаще "ген") означало "род", принадлежность к определенному роду. Аналогичным по значению будет имя евгений.

Геннадий довольно сложный человек, скрытный и сдержанный, часто застенчивый и скромный. ему приходится заставлять себя, чтобы выразить себя в обществе. ему не хватает уверенности в себе. На самом деле, Геннадий обладает несколько двойственным характером. Это живой и энергичный человек, веселый, если не беззаботный, который не любит ограничений и требует принятия мер, чтобы исполнить свою вечную жажду открытий и приключений.

Геннадий склонен ставить именно такие экзистенциальные вопросы, ответы на которые он, в принципе, может найти с помощью своего острого, проницательного аналитического ума, а не в процессе разговора. А вот вопросы-теории его мало интересуют. Это мужчина-скептик, вплоть до сарказма или насмешки. У него может возникнуть соблазн пойти по пути наименьшего сопротивления, где он будет ведомым и зависимым, но чаще Геннадий предпочитает выбирать путь свободы и автономии, которые он ценит превыше всего. Этот мужчина вполне может показаться эксцентричным, потому, что предпочитает не следовать за толпой.

Именно родители должны научить маленького Геннадия выбирать трудный путь, ведь легкий путь – не всегда самый лучший. Для этого его родителям придется показать определенную строгость, привить такие понятия, как упорный труд и дисциплина. Маленький Геннадий еще достаточно нетерпелив, вздорен, часто не может найти правильное решение, любит физическую активность и весело проводить время. Целесообразно было бы внимательно следить за его успехами в школе, чтобы вовремя указать на его сильные стороны.

Геннадий любит смеяться, это очаровательный молодой человек, но правильно общаться с девушками – для него это большая проблема. Геннадий совсем не романтичен в отношениях, именно здесь активно проявляется его скромность, он испытывает огромные трудности в выражении сокровенных чувств. Как правило, блестящий ум – это наиболее чувствительный орган Геннадия.

Геннадий предпочитает не задерживаться надолго на одной работе. Однообразие может ему быстро наскучить, его в большей степени привлекут профессии, которые позволили бы ему выразить себя и помогут развить свои навыки общения (коммерция, реклама, продажи и маркетинг). При этом сами сферы деятельности могут быть различны - путешествия, спорт или телевидение (ведущий, журналист, юрист, писатель, учитель). Техническое направление также может заинтересовать Геннадия, тогда он может стать узким специалистом (архитектор, компьютерный специалист, сантехник, инженер по электронике).

Поздравления

Ты сегодня именинник, поздравляем,

Быть всегда в отличной форме, искренне желаем,

Будь везунчиком, Гена, во всем, всегда,

Пусть все проблемы решаются на раз, два.

Будь любимым и желанным всегда,

Пусть жизнь течет, как полная река,

Пускай фортуна улыбается тебе,

Пусть будет все отменно в твоей судьбе.

Сегодня славный праздник у тебя,

Православные именины,

Мы поздравляем тебя искренне, любя,

Желаем счастья настоящему мужчине.

Пусть ангел твой хранит тебя,

Будь хозяином своей судьбы всегда,

Пусть все печали проходят мимо,

Будь, Гена, самым счастливым.

Для тебя, Геннадий, все поздравленья и цветы,

Ведь именинник сегодня ты,

Пусть будет прочной жизни нить,

В отличной форме всегда желаем быть.

Пусть уважают тебя, ценят, любят,

Пусть полной чашей дом твой будет,

Пусть все желанья сбываются,

Пусть счастье тебе улыбается.

С днем ангела тебя сердечно поздравляем,

Жизни долгой и счастливой желаем,

Комплименты и подарки принимай,

Побольше улыбайся, никогда не унывай.

Гена, радуйся каждому дню,

Пусть ангел хранит судьбу твою,

Пусть любовь тебя окрыляет,

Пусть надежные друзья окружают.

Наш именинник — нам не ровня,

Он — парень не простых кровей.

Геннадий — значит "благородный".

Видать, потомок королей.

При появленье друга Гены

Все женщины должны вставать,

Мужчины — преклонять колени,

Военные — салютовать,

Султаны — предлагать наложниц,

Банкиры — взятки предлагать,

А в Академии художеств —

его портреты рисовать.

Но именинник — парень скромный,

ему шумиха не нужна.

Мы просто за его здоровье

Сегодня выпьем. Но до дна.

Поздравить Гену мы хотим

С днем православных именин.

Геннадий — значит родовитый,

Не будут предки им забыты.

Он уважает всю родню

И ценит дом свой и семью,

И репутацию спасает,

Когда честь рода задевают.

Мы Гену любим, уважаем,

Удачных дел ему желаем.

Как друг он нам необходим,

Пусть будет Ангелом храним!

Именины – особенный праздник, душевный,

Очень личный, но лучше – с друзьями.

Я хочу пожелать тебе многого, Гена,

И с Днем Ангела я поздравляю!

Ты хороший, Геннадий, и друг, и хозяин,

Твое имя гласит: "благородный".

Будь всегда ты людьми, дорогой, уважаем,

Будет щедрой судьба к тебе – сколько угодно!