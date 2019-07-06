Волкер: "Нормадская встреча" является позитивным сигналом (Видео)

Новости Украины: Курт Волкер: Однако мы не слышали новых сигналов от России.

Факт возможной встречи в "нормандском формате" является положительным, однако новых сигналов от России по этому поводу не поступало.

Об этом рассказал Курт Волкер в интервью “Голосу Америки”.

“Позитивным сигналом является уже то, что они встречаются”, - ответил он на вопрос журналистки о новой встрече в “нормандском формате”, возможность которой Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на 12 июля.

Волкер рассказал, что встречался с представителями Франции и Германии, и шанс начать переговоры уже был.

Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 июля 2019 г.

“Однако, к сожалению, мы не слышали новых сигналов от России. Они до сих пор подчеркивают, что все зависит от Украины, и является ответственностью Украины. Они заявляют, что на них ответственность не лежит. И настаивают, что Украина должна вести переговоры с сепаратистами, то есть с так называемыми “народными республиками”, которые созданы на территории Украины”, - отметил Волкер.

Американский дипломат убежден, что такая позиция России не дает поводов для оптимизма, но, по крайней мере, переговоры продолжаются. По его словам, “все ожидают, что Россия станет непосредственным участником переговоров”.

“Как я уже упомянул, я веду переговоры с французскими и немецкими дипломатами. Главное: все понимают, что речь идет не о каких-то собственных позициях жителей Донетчины и Луганщины. Речь идет о ситуации, созданной Россией”, - подчеркнул спецпредставитель Госдепа США.

Волкер констатировал, что ответственность за выполнение резолюции ООН об отводе вооруженных сил и наемников лежит на России, но она пока “не демонстрирует прогресса по этим пунктам”.

Напомним, 5 июля Владимир Зеленский допустил возможность новой встречи в “нормандском формате” 12 июля.