Скачать
Суббота, 06.07.2019
Волкер: "Нормадская встреча" является позитивным сигналом (Видео)
Волкер: "Нормадская встреча" является позитивным сигналом (Видео)
Кабмин запретил ограничивать электроэнергию КП "Вода Донбасса"
Кабмин запретил ограничивать электроэнергию КП "Вода Донбасса"
Диллиан Уайт: Я иду за тобой, Уайлдер
Диллиан Уайт: Я иду за тобой, Уайлдер
Яблоко от яблони недалеко падает: когда сыновья - копии своих отцов
Яблоко от яблони недалеко падает: когда сыновья - копии своих отцов

"Евросолидарность" подготовила петицию против возвращения РФ в ПАСЕ

"Евросолидарность" подготовила петицию против возвращения РФ в ПАСЕ
06:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Партия Петра Порошенка создала петицию против возврата России в ПАСЕ.

В партии "Европейская Солидарность" призвали украинцев подписать подготовленную петицию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы отменить решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ.

"Мы призываем высокопоставленных членов Парламентской ассамблеи Совета Европы отменить решение Парламентской Ассамблеи о восстановлении права голоса и участия для Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте партии.

Также в "Евросолидарности" требуют усилить санкции за невыполнение приказа Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению наших моряков и возвращения трех военных кораблей.

Кроме того, авторы петиции призвали не ослаблять давления пока все "узники Кремля" не вернутся домой в Украину.

"Политические санкции Совета Европы должны быть восстановлены, пока Российская Федерация не выполнит 7 резолюций, принятых Парламентской Ассамблеей, а также не выполнит обязательства по суверенитету и территориальной целостности Украины. Отмена любых санкций против Российской Федерации посылает крайне негативный сигнал. Это является признаком ослабления международной коалиции в поддержку Украины и ставит под сомнение другие санкции", - сказано в документе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПАСЕ, Россия, РФ, Партия, Петр Порошенко, Европейская солидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Шахтер минимально обыграл Копенгаген в контрольном матче
03 Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
04 Опасность гель-лака: как уберечься
05 В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Херсонщине боевика &quot;Л/ДНР&quot; посадили на восемь лет
На Херсонщине боевика "Л/ДНР" посадили на восемь лет
Трамп советует Ирану быть осторожнее
Трамп советует Ирану быть осторожнее
В Тунисе запретили носить никаб в госучреждениях
В Тунисе запретили носить никаб в госучреждениях
ТОП-5 полезных свойств спаржи
ТОП-5 полезных свойств спаржи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь