"Евросолидарность" подготовила петицию против возвращения РФ в ПАСЕ

Новости Украины: Партия Петра Порошенка создала петицию против возврата России в ПАСЕ.

В партии "Европейская Солидарность" призвали украинцев подписать подготовленную петицию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы отменить решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ.

"Мы призываем высокопоставленных членов Парламентской ассамблеи Совета Европы отменить решение Парламентской Ассамблеи о восстановлении права голоса и участия для Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте партии.

Также в "Евросолидарности" требуют усилить санкции за невыполнение приказа Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению наших моряков и возвращения трех военных кораблей.

Кроме того, авторы петиции призвали не ослаблять давления пока все "узники Кремля" не вернутся домой в Украину.

"Политические санкции Совета Европы должны быть восстановлены, пока Российская Федерация не выполнит 7 резолюций, принятых Парламентской Ассамблеей, а также не выполнит обязательства по суверенитету и территориальной целостности Украины. Отмена любых санкций против Российской Федерации посылает крайне негативный сигнал. Это является признаком ослабления международной коалиции в поддержку Украины и ставит под сомнение другие санкции", - сказано в документе.