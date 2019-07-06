Волкер: В Штатах ждут Зеленского, чтобы дать сигнал поддержки реформ в Украине

Новости Украины: Курт Волкер: США стремятся дать Зеленскому сигнал, что поддерживают его усилия по поводу реформ в Украине.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна произойти в ближайшем будущем, и на ней Белый дом планирует дать сигнал поддержки реформ в Украине.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал Курт Волкер.

“Мы ждем его визита. Дата еще не назначена. Это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону”, - рассказал Волкер.

Американский дипломат добавил: США стремятся дать Президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия по поводу “реальных реформ в Украине”.

“Это настоящая возможность для Украины. Если Зеленский сможет это сделать, он позволит Украине оторваться от наследия прошлого”, - подчеркнул Волкер.