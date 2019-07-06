Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

В детском возрасте Александры нередко болеют, но если подростками начинают закаляться и заниматься физическими упражнениями, тогда из них вырастают крепкие и стойкие мужчины.
Иногда Александр излишне самоуверен или напорист, из-за чего часто страдает. Александры прирожденные лидеры. У них обычно завышенная самооценка. Довольно общительны, они всегда поддержат беседу. Правда, разговаривать Александры любят больше на темы, которые нравятся им самим. В противном случае собеседник заметит, что Александр скучает. Любят похвалу, любят ярко выражать свои достоинства.
Ни в коем случае нельзя шутками задевать самолюбие Александра. Он довольно обидчив и злопамятен. Обладатели имени Александр ставят перед собой различные цели и добиваются их. У него всегда должен быть человек, который будет его всегда сдерживать. Если такого человека не будет, то он может пристраститься к алкоголю.
Поздравления
Несравненный Александр,
Я желаю долгих лет,
Чтобы ездил на Феррари,
Кушал устрицы в обед.
Отдыхал что на Багамах,
Расслаблялся в ресторанах,
Пусть мечты и все желания
Тебе будут по карману.
Силы будут пусть, здоровье,
Страсть гремучая кипит,
Путь к успеху и победам
Будет пусть всегда открыт.
Пусть всегда с тобою будут
Счастье, благо и уют,
А вот беды и интриги
Стороною обойдут.
Пусть здоровье не подводит,
Пусть не будет поражений.
Ясных, четких, разноцветных,
Позитивненьких мгновений!
И друзья — не лопухами,
И судьба не будет странной.
Много денег и удачи!
Поздравляем тебя, Саня!
С днем твоим тебя сегодня
Александр, поздравляем,
Много сил и оптимизма,
И энергии желаем!
Чтоб азарт не угасал,
И настрой не пропадал,
Вдохновенье излучай,
Благоденствуй, процветай.
Пусть ведет тебя успех,
И звучит веселый смех,
А удача рядом будет,
И судьба тебя балует!
Желаю, чтобы каждый миг
Ты, Саша, радостно сиял,
Чтоб в жизни ты легко достиг
Всего, о чем давно мечтал!
Пускай всегда твой кошелек
Деньгами будет пополняться!
Пусть у тебя любой денек
С улыбки будет начинаться!
Александр, принимай поздравления!
Мы желаем удачи тебе
И успехов больших и везения,
И счастливых моментов в судьбе,
Как фрегат, по волнам вдохновения
Ты вперед к достиженьям лети,
Сил тебе пожелаем, терпения,
Чтоб свой остров сокровищ найти!