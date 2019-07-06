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Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления
08:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя происходит от греческих слов, "алекс" - защитник и "андрос" - мужчина.

В детском возрасте Александры нередко болеют, но если подростками начинают закаляться и заниматься физическими упражнениями, тогда из них вырастают крепкие и стойкие мужчины.

Иногда Александр излишне самоуверен или напорист, из-за чего часто страдает. Александры прирожденные лидеры. У них обычно завышенная самооценка. Довольно общительны, они всегда поддержат беседу. Правда, разговаривать Александры любят больше на темы, которые нравятся им самим. В противном случае собеседник заметит, что Александр скучает. Любят похвалу, любят ярко выражать свои достоинства.

Ни в коем случае нельзя шутками задевать самолюбие Александра. Он довольно обидчив и злопамятен. Обладатели имени Александр ставят перед собой различные цели и добиваются их. У него всегда должен быть человек, который будет его всегда сдерживать. Если такого человека не будет, то он может пристраститься к алкоголю.

Поздравления

Несравненный Александр,

Я желаю долгих лет,

Чтобы ездил на Феррари,

Кушал устрицы в обед.

Отдыхал что на Багамах,

Расслаблялся в ресторанах,

Пусть мечты и все желания

Тебе будут по карману.

Силы будут пусть, здоровье,

Страсть гремучая кипит,

Путь к успеху и победам

Будет пусть всегда открыт.

Пусть всегда с тобою будут

Счастье, благо и уют,

А вот беды и интриги

Стороною обойдут.

Пусть здоровье не подводит,

Пусть не будет поражений.

Ясных, четких, разноцветных,

Позитивненьких мгновений!

И друзья — не лопухами,

И судьба не будет странной.

Много денег и удачи!

Поздравляем тебя, Саня!

С днем твоим тебя сегодня

Александр, поздравляем,

Много сил и оптимизма,

И энергии желаем!

Чтоб азарт не угасал,

И настрой не пропадал,

Вдохновенье излучай,

Благоденствуй, процветай.

Пусть ведет тебя успех,

И звучит веселый смех,

А удача рядом будет,

И судьба тебя балует!

Желаю, чтобы каждый миг

Ты, Саша, радостно сиял,

Чтоб в жизни ты легко достиг

Всего, о чем давно мечтал!

Пускай всегда твой кошелек

Деньгами будет пополняться!

Пусть у тебя любой денек

С улыбки будет начинаться!

Именины (День Ангела) Геннадия: значение имени и поздравления в стихах

Александр, принимай поздравления!

Мы желаем удачи тебе

И успехов больших и везения,

И счастливых моментов в судьбе,

Как фрегат, по волнам вдохновения

Ты вперед к достиженьям лети,

Сил тебе пожелаем, терпения,

Чтоб свой остров сокровищ найти!

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