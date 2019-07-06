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Россия в ЮНЕСКО выдавала Херсонес за свое наследие

Россия в ЮНЕСКО выдавала Херсонес за свое наследие
09:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Россия в ЮНЕСКО распространяла пропаганду о принадлежности украинского Херсонеса к российскому культурному наследию.

В Баку на 43 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО изъяли специальный выпуск вестника Комиссии России по делам ЮНЕСКО, в котором объект Всемирного наследия "Древний город Херсонес Таврический и его хора" приобщен к перелвику объектов России. Об этом 5 июля сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“43 сессия ЮНЕСКО в Баку, кроме рассмотрения важных вопросов, „отметилась“ порцией очередной росийской пропаганды. Херсонес (Крым) почему-то стал российским объектом Всемирного наследия. Благодаря делегации Украины и азербайджанским коллегам незаконная продукция была изъята”, — сообщил посол в своем Twitter.

Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО также осудило распространение Россией вестника, в которым “Херсонес Таврический” указан как один из объектов России.

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После аннексии Крыма в 2014 году Россия фактически взяла под контроль все объекты культурного и исторического значения на территории Крыма. Киев настаивает на принадлежности памятников украинскому народу и просит ЮНЕСКО взять их под свою защиту.

“Херсонес Таврический” в аннексирована Крыму входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также кандидатами на внесение в этот список является Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

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Украина, Россия, Крым, ЮНЕСКО, РФ, Херсонес.
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